Eurocopa: Eden Hazard vuelve a lesionarse y genera duras a Bélgica para los 4tos de final

Europa.- La victoria de Bélgica sobre Portugal le ha salido demasiado cara ya que ha perdido a dos grandes jugadores en el partido por lesión y que ponen su presencia en el los 4tos de final. Kevin De Bruyne quien tuvo un problema en el tobillo por una fuerte barrida salió apenas arrancó el segundo tiempo, mientras que Eden Hazard aguantó hasta el 85' pero una lesión muscular acabó con todo.

La peor noticia en esto es para Eden Hazard que una vez más su gran partido es mermado por una lesión, si bien en esta ocasión no fue por lo que su futbol no ha funcionado en el Real Madrid como su tobillo. De acuerdo a los reportes preliminares, Hazard dejó el partido de Eurocopa por una molestia en el muslo derecho, por lo que se prevé una lesión muscular lo que podría poder fin a su participación en la Eurocopa.

De inmediato fue atendido por el cuerpo médico de la Selección de Bélgica y retirado del campo con la esperanza de que no sea nada grave que en los días que restan para su duelo de 4tos de final puedan tenerlo de regreso. Al momento el equipo de Bélgica no ha comunicado el estado de ninguno de los dos jugadores por lo que en las siguientes horas podrían anunciar que tan serio es la lesión.

Eden Hazard previo a estos partidos había comentado que no estaba listo para ser titular pero que si le tocaba ser lo estaría disponible, su último juego ante Finlandia fue titular para probarlo y rindió pero ahora no fue favorable para él y Bélgica.

Las buenas noticias es que Thorgan Hazard sigue respondiendo y entregando lo que no ha podido su hermano, Roberto Martínez también tiene jugadores para suplir a los lesionados que espera recuperar. Una más es que Bélgica no regresará a jugar hasta el 2 de julio por lo que tienen 5 días para poder decidir si los usarán o si no los arriesgarán.

Una de las malas noticias es que van ante uno de los equipos más encaminados el título como lo es Italia quien aunque sufrió en su partido ante Austria, también tiene grandes oportunidades de campeonar. Lo bueno para los aficionados es que el partido será de gran emoción por lo que se esperan grandes acciones para decidir a un semifinalista de la Eurocopa.

