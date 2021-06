Eurocopa: El presidente de la Federación Francesa no descarta el fichaje de Zidane como DT

Tras quedar eliminados en Octavos de final de esta edición dela Eurocopa en manos de la selección de Suiza en penales, la Federación Francesa de Futbol no quedo nada contento y no descartan la posibilidad de sustituir del banco a Didier Deschamps por Zinedine Zidane.

Y es que para esta Eurocopa, Francia llegaba como una de las grandes favoritas para quedarse con el campeonato, pero poco les valio tener una estela de estrellas en su plantilla ya que se quedaron en el camino.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graet, no se ha pronunciado por la posible continuidad de Deschamps en el equipo y no descarta ir por Zinedine Zidane para que continue el proceso previo al Mundial de Qatar 2022.

"Siempre sale el nombre de Zidane y se cree que está disponible cada vez que 'Les Bleus' terminan una competición. Es un hombre al que aprecio, no vamos a definir su trayectoria como jugador ni como entrenador. Zidane llegará algún día a la selección francesa. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo ninguna primicia que contar hoy" apuntó el máximo representante del fútbol francés.

Leer más: Eurocopa: DT de Hungría se burla de la eliminación de sus rivales del Grupo F

Sobre el caso de Didier Deschamps, el máximo directivo del combinado nacional relató que el estratega ya esta rumbo a su casa en Niza y que sus intenciones son las de continuar al mando de la selección de Francia.

"Hablé con él antes de que tomara un avión de regreso a Niza. Tengo la sensación de que no quiere irse. Acordamos que pasara una semana y después nos reuniremos. Charlamos durante dos minutos. Nunca hay que decidir sobre la marcha".

Leer más: Eurocopa: Remo Freuler dice que victoria ante Francia le dio impulso a Suiza

Francia fue la gran decepción de esta Eurocopa, tras quedar como primero de su grupo no pudo mantener su ritmo y se vio sorprendida por una selección de Suiza muy superior. De llegar Zidane al mando de la selección de Francia, sería la primera ocasión que tome las riendas de un combinado nacional en su carrera como estratega.

Tras lluvias, llega plaga de bichos a San Ignacio, Sinaloa

Síguenos en