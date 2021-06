Eurocopa: Escocia y Croacia dos selecciones más que no se arrodillarán contra el racismo

Europa.- Dos selecciones más han decidido no ser parte de la protesta contra el racismo como muchos equipos lo han hecho y es arrodillándose previo a los partidos de la Eurocopa. En esta ocasión los cuadros de Escocia y Croacia son las selecciones que han decidido no poner su rodilla en manera de protesta pero si estarán apoyando de pie.

A través de comunicados, Escocia quien fue la primera escuadra en darlo a conocer, aseguró que la Selección Mayor de Escocia no retomará el protocolo de protesta que otros equipos han seguido, agrega que sin duda estarán ayudando a contrarrestar el racismo pero que prefieren que sus jugadores se mantengan de pie en la ceremonia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mismo caso que Croacia que explica que no hay motivo para no apoyar a la lucha contra el racismo pero que en esta Eurocopa se ven en la necesidad de no acatar la invitación y prefieran mantenerse parados durante ese momento en señal de respeto para los que ya han sufrido ataques y para apoyar la lucha.

Leer más: Eurocopa: Esta es la razón por la qué Italia y Turquía jugarán el partido inaugural

"Queremos que se respeten las circunstancias y las maneras en las que alguien se posiciona contra el racismo o cualquier otra forma de discriminación", y "La selección masculina de Escocia continuará defendiendo el racismo antes del inicio de todos los partidos de la UEFA EURO 2020", son algunos fragmentos de los oficios de las selecciones.

Esta Eurocopa además se ser diferente por la circunstancias también será por la manera en la que varias selecciones han decidido declinar esta invitación, solo unos días atrás el equipo de Hungría reveló que tampoco sería parte de la protesta arrodillándose pero que si pelearán contra el racismo a través de su fundación.

Leer más: Eurocopa: ¿Qué jugador llega como el más caro de esta edición?

El resto de equipos se han mantenido callados, Inglaterra ha sido el equipo que ha dicho de manera abierta que en todos sus juegos lo harán para si el rival que el rival que le agrade pueda hacerlo.

La Eurocopa está por iniciar, este viernes el equipo de Italia y Turquía serán los encargados de darle la emoción a los aficionados en un torneo que como ya se dijo será bastante diferente a los que se había visto en mucho tiempo.

Protestan colectivos en domicilio de Luis Echeverría en CDMX

Síguenos en