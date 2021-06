Eurocopa: Federación Inglesa regresa boletos para 4tos de final para evitar contagios de Covid-19

Inglaterra.- Gran sorpresa la que dio la Federación Inglesa de Futbol (FA) quien rechazó los boletos que le tocaban por reglamento para su partido de 4tos de final de la Eurocopa ante el combinado de Ucrania. En total regresó dos mil 500 boletos, esto con la finalidad de que sus aficionados no viajaran a otros países y así evitar contraer Covid-19.

A través de un comunicado la FA reveló que no aceptaría el boletaje por lo que la UEFA y el estadio en este caso el Olímpico de Roma los pondrían a la venta para el público en general para el siguiente sábado. Además de que en han solicitado a sus aficionados no viajar a Italia por su cuenta para no ayudar a esparcir el virus.

"La FA no venderá ningún boleto a través del club de viaje de los aficionados ingleses para este partido por las restricciones establecidas en ambos países", se lee. También agregaron que si en caso de que deseen ir al partido deberán anunciar su salida y de regreso tendrán que estar 10 días en cuarentena.

Aunque no todo está perdido para los aficionados de Inglaterra que quieran vivir la Eurocopa, pues en el mismo archivo la FA comunica que en conjunto con la UEFA se han puesto con contacto con algunos fans que viven en Italia para que ellos sean quienes puedan ir el partido y el resto venderlos entre los que viven en Italia sean o no ingleses.

Esta es la primera ocasión que sucede en esta Eurocopa ya que todas las otras selecciones ha acepado los boletos, la diferencia es que Inglaterra no había salido de su estadio, además de que están evitando que el virus entre de nuevo a su país como ya se presume sucedió en estos días con algunos 2 mil escoceses que han ido a partidos en Wembley.

Inglaterra se jugará el pase a las semifinales el día sábado 3 de julio ante su similar de Ucrania. El equipo inglés se ha hecho fuerte en su país y con el apoyo de su afición. Ahora la Eurocopa los lleva lejos de casa en donde podrían toparse con situaciones complicadas. El juego será el último de la ronda de 4tos en punto de las 14:00 pm.

