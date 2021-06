Eurocopa: Gareth Bale no marca con Gales desde octubre de 2019

El delantero estrella de Gales, Gareth Bale, no llega en su mejor momento a esta Eurocopa con su selección Nacional. El jugador del Tottenham de la Premier League, no ha marcado gol con su combinado nacional desde 2019.

Bale tiene una seguidilla de once partidos en los que no ha podido marcar un solo gol con la selección de Gales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para el delantero este es un tema que no lo tiene preocupado previo al debut de su selección en esta Eurocopa y solo trata de ayudar a su equipo en la primera jornada.

"No tiene importancia. He dado asistencias. Siempre contribuyo. No estoy preocupado", respondió el jugador del Tottenham. "Si se presenta una oportunidad de marcar, espero poder aprovecharla", añadió.

Leer más: Eurocopa: Inteligencia artificial simula 100 mil veces el torneo con resultados increíbles

Su sequia de goles se perdona ya que ha estado implicado en cuatro de los últimos siete tantos galeses.

Para muchos aficionados a la selección de Gales, fue un poco raro el llamado de Gareth Bale, tomando en cuenta que viene con pocos minutos en la Premier League y ya se esta hablando más de su retiro de las canchas que sus propios logros a nivel de clubes.

Tan solo en la temporada 2020-2021 de la Premier League, el delantero gales anotó 11 goles en 20 partidos, para tener una suma a nivel de clubes de 138 goles en liga y 377 partidos jugados.

Gareth Bale jugará su segunda Eurocopa en su carrera profesional, después de haber jugado en la pasada edición 2016 que tuvo como sede Francia. En esa edición, el gales anotó tres goles en seis partidos.

Leer más: Eurocopa: Bélgica vs Rusia ¿Quién tiene mayor valor de mercado?

La selección de Gales está ubicada en la llave A junto a Suiza, Turquía e Italia. Gareth Bale y su selección juegan mañana ante Suiza a las 07:00 horas de Sinaloa y a las 08:00 horas del centro de México.

Síguenos en