Eurocopa: Gary Neville destroza a España y la llama "equipo débil"

Inglaterra.- Los malos comentarios hacia la Selección de España se están haciendo algo del diario de jugadores legendarios ya retirados pues consideran que para esta Eurocopa no tienen un nivel adecuado o pareció a las de otras generaciones por lo que la ven como una de las decepciones del torneo y por su puesto no creen que pelee el título.

Ahora fue el inglés Gary Neville quien no se guardó nada y aseguró que el combinado español ha mostrado poco y nada en la Eurocopa lo que hace su comentario similar a lo que hace días dijo Rafael Van der Vaart. Neville se centró en la idea de que España ya no tiene la llegada de antes ni el estilo y que solo se han encargado de producir jugadores pero sin idea.

"Siguen produciendo grandes jugadores, pero España ahora es un equipo débil", con esas palabras una vez ha encendido las llamas a los que defienden a la Selección, aunque los números en la Eurocopa hablan por si solos, ya que en un solo partido marcó 5 goles y en los otros dos apenas pudieron hacerlo una vez y teniendo una delantera sin puntería.

Aunque no solo dijo eso sin argumento ya que aseguró que hay una razón para que España ya no sea la misma selección tan poderosa y eso se relaciona con el mal momento que están pasando el Barcelona y el Real Madrid quienes son los equipos que más jugadores aportan, aunque para esta convocatoria ningún jugadorespañol del Madrid fue seleccionado, mientras que del Barcelona solo unos pocos y no han sido diferencia.

"Real Madrid y Barça también tienen unos equipos débiles ahora mismo, ambos clubes están en transición respecto a las grandes plantillas que tenían", comentó el inglés que le ve más posibilidades a su selección. "Ambos equipos han envejecido juntos y es su selección la que está sufriendo eso. Lo que vemos ahora es un equipo en transición", finalizó.

España en esta Eurocopa estuvo apunto de quedar eliminador pero con una victoria en el último partido y los dos empates le dieron los 5 puntos con los que avanzó a los 8vos de final.

Ahora tendrán un duelo más que complicado para intentar seguir con vida, su rival es Croacia que aunque tampoco ha sido tan espectacular como otros torneos, es un equipo de cuidado.

