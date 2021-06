Eurocopa: Greenpeace ofrece disculpas por irrumpir el campo previo al Alemania vs Alemania

Alemania.- Este martes previo al partido de Alemania vs Francia un paracaidista aterrizó de emergencia en el campo del Allianz Arena, de acuerdo a los primeros reportes se trataba de una protesta de Greenpeace pero las cosas no salieron bien para la persona que y terminó por provocar daños contra la Eurocopa y ahora han salido a pedir disculpas.

De acuerdo a palabras de Benjamín Stephan, vocero de Greenpeace todo se trataba de una protesta pacifica ya que todo lo que el paracaidista tenía que haber hecho era lanzar una pelota con un mensaje como protesta hacia la Eurocopa, pero por complicaciones tuvo que aterrizar en el campo del Bayern Munich.

"Esa nunca fue nuestra intención. El paracaidista debía sobrevolar el estadio y dejar caer al campo una pelota de látex con un mensaje de protesta", fueron las palabras de Benjamín Stephan. Quien ahora podría ser investigado por la policía por haber violado algunas reglas alemanas para sobrevolar el estadio y el haber herido al menos a dos personas en el aterrizaje.

Wir bitten die beiden Personen, die während der #Greenpeace-Aktion gestern verletzt wurden, aufrichtig um Entschuldigung. Der Pilot wollte einen Ballon ins Stadion schweben lassen, musste dann aber dort notlanden, da die Hand-Gassteuerung des Gleitschirms versagt hat. pic.twitter.com/5p7i9YKVnS — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 16, 2021

"El piloto hirió a dos hombres durante el aterrizaje. Los heridos recibieron atención médica de los servicios de emergencias y fueron trasladados a hospitales para recibir atención adicional", anunciaron en el primer reporte de parte de la policía.

Por ahora la UEFA y la Eurocopa no se han manifestado sobre las acciones de esta persona pues no es la primera ocasión en la que se revelan con ellos, y no solo Greenpeace ya que hace unos meses atrás se vivió algo similar pero con drones en un partido de la Liga Española en donde se vieron protestas sobre la realización de la Eurocopa.

