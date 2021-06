Eurocopa: Griezmann piensa en terminar su carrera en la MLS de Estados Unidos

París, Francia.- El francés Antoine Griezmann se ha convertido en uno de los jugadores claves de su selección, para muestra de ello su anotación de este sábado en el empate 1-1 de la campeona del mundo ante Hungría en la Eurocopa, pero esa no fue solo la nota que dio el jugador del Barcelona, sino su deseo por terminar su carrera en la MLS de los Estados Unidos.

El atacante francés Antoine Griezmann sigue pensando en terminar su carrera en Estados Unidos y quiere disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, según una entrevista que publica el diario Le Figaro.

“Mi contrato con el Barcelona termina en junio de 2024 y creo que será el buen momento para partir a Estados Unidos”, señaló Griezmann en la entrevista, realizada antes del encuentro de hoy entre Francia y Hungría de la Eurocopa.

Leer más: Copa América: Brasil descansará sin riesgo alguno en esta jornada 3

Me gustaría mucho terminar allí mi carrera, aguantando bien en el campo, y ganar la MLS. No desembarcar con las piernas vacías y no hacer nada sobre el terreno de juego”, añade.