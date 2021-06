Eurocopa: Italia busca sellar su pase a octavos de final frente a Suiza

Ciro Immobile, una de las figuras de Italia. Foto: AFP

El cuadro italiano tratará de aprovechar la localía ante Suiza, al enfrentarse este miércoles en el Estadio Olímpico de Roma en partido perteneciente a la segunda jornada de la Eurocopa en el Grupo A. Italia quiere amarrar su pase a octavos de final, mientras que Suiza buscará dar la sorpresa.

En su debut en el torneo, la selección italiana no tuvo problemas para doblegar a un once de Turco que no opuso mucha resistencia, tras caer goleado 3-0.

Italia se muestra como un serio candidato al título, con un equipo bien balanceado tanto en ataque como en defensa. Arriba, cuenta con Lorenzo Insigne y Ciro Immobile, ambos marcaron ante Turquía, además de contar con Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Federico Chiesa, con lo que se arma un equipo con potencia ofensiva.

La defensa está más que cubierta por los experimentados Giorgio Chiellini y Leo Bonucci.

Italia tiene racha de 8 victorias al hilo, algo que Suiza buscará acabar, tarea que no será nada fácil, ya que, en su primer enfrentamiento en la Euro, no pudo doblegar a Gales, empatando a uno.

Xherdan Shaqiri, la figura de Suiza. Foto: AFP

Xherdan Shaqiri es la figura de Suiza, y dependerán en gran medida de lo que el centrocampista pueda generar para su equipo, que si bien no cuenta con grandes estrellas, si lo dejan siempre todo dentro del campo.

El partido está pactado para comenzar en punto de las 13:00 horas (hora del Pacífico).

