Eurocopa: Italia goleó a Turquía y dedicó victoria a sus aficionados

Roma, Italia.- La Selección de Italia brilló y goleó a Turquía por 3-0 en el juego inaugural de la Eurocopa 2021, en virtud de los goles de Ciro Immobile y Lorenzo Insigne, al igual que el autogol del defensor Merih Demiral al inicio de la segunda mitad del encuentro.

De esa manera el Grupo A se encuentra liderado por la "Azurra" con 3 unidades y 3 goles a favor, lo que los posiciona, prácticamente, al otro lado del torneo, ya que estará cerca de sus aficionados en esta primera ronda, lo que le dará ventaja en esta fase de grupos.

Asimismo, el Estadio Olímpico de Roma fue abarrotado por los varios fanáticos que alcanzaron un lugar en el aforo del 25 por ciento, los cuales recibieron un mensaje de dedicación por parte de Italia a través de sus redes oficiales, agradeciendo de su apoyo en el 1er duelo de la "Euro".

"That was for you, Azurri fans (Esto fue para ustedes, fans de Azzurri)", escribió el Twitter de la Selección, incluyendo una fotografía de los jugadores italianos aplaudiendo hacia la zona lateral del Estadio Olímpico de Roma.

Italia aprovechó su localía y de esa manera comienza a mostrar que la unión junto a su gente se mantiene intacta, pese haber mostrado una actitud diversa y extraña durante las Eliminatorias de la UEFA, lo que lo dejó eliminado de jugar en Rusia 2018.

El equipo de Roberto Mancini volverá a pisar el tapete verde del Estadio Olímpico de Roma para el próximo miércoles 15 de junio frente a Suiza, Selección que no será sencilla de enfrentar tras el nivel que ha superado los ahora dirigidos por Vladimir Petković.

Distinto al duelo del 11 de junio será y en esta ocasión Italia tratará de ser más inteligente para detener la velocidad, fuerza y ataque que conserva los Navajos. El partido está programado para las 14:00 horas (Tiempo de México).

