Eurocopa: Kalvin Phillips y su despunte de la mano de Marcelo Bielsa

Eurocopa.- Dentro de la temporada 2019-2020, Kalvin Phillips, fue citado con la selección mayor de Inglaterra, como parte de un recambio generacional, algo que sorprendió a varios medios y aficionados, pues era raro ver con la selección a un jugador de segunda categoría.

Meses después, Phillps logró el ascenso con el Leeds United de la mano de Marcelo Bielsa, quien lo convirtió en su jugador importante para la Premier League, siendo el capitán.

En julio del año pasado, Kalvin Phillips jugaba en segunda división, fue pieza clave para que Leeds United lograra el ascenso y se mantuviera en la Premier League haciendo un temporadón.

Gracias a ello, fue convocado por primera vez a la Selección de Inglaterra. Ha sido titular en todos los partidos de esta Eurocopa y hoy jugará la final contra Italia, en duelo programado a las 13:00 horas.

Phillips de 25 años, debutó en 2015 con el Leeds, equipo de su ciudad de origen, en donde ha jugado toda su carrera y su logro deportivo más grande fue el titulo del Championship de 2020, mismo que significó un ascenso para el Leeds.

Ahora busca el campeonato en la Eurocopa y además llegar en poco más de un año a su primera Copa del Mundo, cuando se juegue Qatar 2022.

Phillis, describió a Bielsa como una de las claves de sus éxitos, esto lo dijo hace unos días, en entrevista: "Marcelo Bielsa ha sido una parte importante de mi carrera, una parte importante de mi vida, especialmente en los últimos dos años, me ha mejorado como persona y como futbolista también. Más allá de la cancha, me enseñó a reforzar mis valores y disciplina. Sin él, hoy yo no estaría en este lugar. Cuando me convocaron a la selección, Bielsa me regaló una camiseta suya de cuando jugaba para motivarme. Yo, después le regalé la camiseta que usé en mi debut", declaró Phillips.

