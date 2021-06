Eurocopa: Kovacic reconoce el gran trabajo de Sergio Busquets con España

Hungría.- Por tercera Eurocopa consecutiva, los países de España y Croacia se verán las caras en busca de seguir avanzando rondas en la justa continental, y el mediocampista croata Mateo Kovacic, analizó con lupa a uno de los mejores jugadores de sus próximos rivales, Sergio Busquets.

Kovacic compareció en rueda de medios este viernes, donde no dudó en destacar al jugador del Barcelona como "la pieza clave" en el esquema ibérico, pues antes de que jugará ante Eslovaquia, los españoles no había pidido ganar ningún partido en en la Eurocopa.

¿El mejor de los españoles? Si empezara a enumerar me ocuparía mucho tiempo. Pero me quedo con Busquets, que es el que empieza todas las jugadas. Tendremos que frenarle, que no se pueda mover sin que sea presionado. Tendremos que presionarle"