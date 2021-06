Eurocopa: Llaman "impostor" a Joao Félix tras su nula ayuda para Portugal

Portugal.- Este domingo Portugal, la actual campeona de la Eurocopa se fue eliminada de la competencia a manos de Bélgica, pero no solo se llevaron la derrota si no las criticas pues hubo quienes han cuestionado mucho el funcionamiento de algunos jugadores, especialmente el de Joao Félix que en los juegos que estuvo no aportó nada.

Y el que habló más fuerte que nadie fue el exjugador irlandés Roy Keane que se atrevió a llamar impostor al jugador pues asegura que cuando más le necesitan no aparece en el campo y que el valor por el que fue vendido del Benfica al Atlético de Madrid había sido una estafa por no demostrar el valor en el campo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Joao Félix es un impostor. Su país lo necesita. Cuando entró, ¿Qué hizo?. Si yo fuera (Cristiano) Ronaldo iría a buscarlo al vestuario", comentó el exjugador del Manchester United, que además también le recriminó que ni siquiera se haya atrevido a disparar de larga distancia, siendo un jugador de calidad.

Leer más: Cindy Prado muestra cuál es la mejor manera de comer una rica fruta

Hay que recordar que Joao Félix fue puesto a prueba en el partido pasado ante Francia ya que se había lesionado, aún así su participación en la Eurocopa no había sido la que se hubiera esperado ya que nunca apareció en los momentos claves dejando todo para Cristiano Ronaldo y más cuando se habla de que será el sucesor del delantero de la Juventus.

"Me molesta cuando son jugadores de calidad. No hay excusa para echarse hacia atrás así. Agregó Keane. "Son jugadores de alto nivel, no tienen derecho a dejar pasar estas oportunidades", finalizó.

Leer más: Copa América: Leandro Paredes vive el mejor momento de su carrera

La Eurocopa acabó para Portugal y Cristiano Ronaldo, aun son los vigentes campeones hasta que un nuevo equipo levante el título dentro de unas semanas. Así también fue la última Eurocopa para Cristiano Ronaldo pues a sus 36 años le sería casi imposible llegar a la siguiente, además de que había confirmado que Qatar sería su última participación.

Ahora la Selección de Portugal solo tendrá que centrarse en las eliminatorias para el Mundial del año que viene y comenzar a buscar el camino para llegar a la Eurocopa de 2024 con un mejor equipo para poder recuperar el título.

Ola sorprende a ciudadano en Colima

Síguenos en