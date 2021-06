Eurocopa: Lorenzo Insigne elogia táctica de Roberto Mancini con Italia

El extremo de la selección italiana y el Nápoli, Lorenzo Insigne, agradeció al seleccionador Roberto Mancini por permitir al equipo “expresar al máximo” su calidad con lo que considera un dibujo táctico ideal que le ha permitido a la “Azurra” ser protagonista en la Eurocopa.

En rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano, Insigne dijo estar viviendo un sueño al ser protagonista en un torneo tan importante como la Eurocopa, situación que lo hace sentir orgulloso y dar todo lo que está de su lado para conseguir el objetivo común para Italia.

"En los años pasados yo era más joven, había otros dibujos tácticos y yo siempre me adapté. Les doy las gracias a los anteriores seleccionadores, como Cesare Prandelli o Antonio Conte, que me convocaron para Eurocopa y Mundial, pero este dibujo me da más oportunidades", prosiguió.

Para el habilidoso capitán del Nápoles, el sistema 4-3-3 de Roberto Mancini permite a Italia "expresar" su "calidad de la mejor manera", lo que se ha visto reflejado tanto en el funcionamiento como en los resultados que han obtenido en la Eurocopa.

Insigne destacó la fuerza del grupo italiano y, en particular, elogió al centro del campo, con jugadores como Nicoló Barella, Jorge Frello "Jorginho", Marco Verratti o Manuel Locatelli que están siendo protagonistas de grandes actuaciones.

La selección italiana se encuentra concentrada en el centro técnico de Coverciano de cara al partido de octavos de final de la Eurocopa contra Austria, programado para el 26 de junio en el estadio de Wembley.

