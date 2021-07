Eurocopa: Luis Enrique asegura que dijo a su portero Unai que hiciera lo que quisiese

San Petersburgo, Rusia.- El entrenador de España, Luis Enrique Martínez, se mostró tranquilo durante la tanda de penales que clasificó a su equipo a semifinales de la Eurocopa y donde el arquero Unai Simón fue el héroe, deteniendo dos lanzamientos de Suiza (3-1 en la tanda tras empate 1-1).

Luis Enrique reveló que confiaba mucho en el portero del Athletic y que le dijo que hiciera lo que él quisiese en su estrategia para afrontar esa tanda frente a los lanzadores rivales en los cuartos de final de la Eurocopa.

A Unai le he visto parar muchos penaltis con el Athletic, le he visto entrenar con nosotros. Es un especialista. Le he dicho que hiciera lo que quisiese, que si quería poner presión al tirador que lo hiciera”, afirmó Luis Enrique tras el partido.