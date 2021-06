Eurocopa: Luis Enrique asegura que las criticas se caen por su propio peso

El director técnico de la selección de España, Luis Enrique, se tumb las criticas este miércoles con tremenda goleada ante Eslovaquia en la tercera jornada de la Fase de grupos de esta edición de la Eurocopa.

Luis Enrique fue duramente criticado por la prensa española tras los dos partidos pasados donde se ponia en duda la inclusión de Álvaro Morata, argumentando que Gerard Moreno estaba en mejor momento que el jugador de la Serie A.

"No hace falta hablar de renovación. Estoy encantado y me siento como en casa. Siendo consciente que un entrenador depende de los resultados. No me ha dolido nada. Nosotros tenemos que estar preparado para todo. Algunas críticas se caen por su propio peso.

Además el español se dijo estar muy feliz tras el excelente funcionamiento de su selección nacional en el cierre de la fase de grupos, lo que ilusiona aún más de ir por cosas más interesantes.

"Cómo no voy a estar contento. La afición ha disfrutado y esta victoria viene muy bien. Tenemos un staff muy potente y el ambiente es muy bueno. El grupo está preparado para superar dificultades, no nos hemos rendido y hoy se ha descorchado el cava".

Sobre su próximo rival en octavos de final que será Croacia, Luis Enrique advirtió a los croatas ya que su selección llega con gran ritmo.

"Croacia no estará muy contento de jugar contra España. Somos uno de los seis u ocho favoritos para ganar la Eurocopa. Hay cosas para mejorar".

