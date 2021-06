Eurocopa: Luis Enrique defiende a Álvaro Morata con estadísticas

Sevilla, España.- Luis Enrique Martínez, entrenador de la Selección de España, defendió con estadísticas la figura de Álvaro Morata y afirmó que, con 40 internacionalidades con España, sólo David Villa supera su número de goles, y que deja atrás como goleador a leyendas como Raúl González o Fernando Torres, esto ante las críticas que el jugador de la Juventus ha recibido durante la Eurocopa.

“Los seleccionadores disponemos de muchísima información que el aficionado y el periodista no puede ver en entrenamientos. Mañana es Morata y diez más. Es un estímulo para que encuentre la mayor de las confianzas. No sólo porque haya tenido una ocasión que no pudo materializar, sino porque hace muchísimas cosas buenas para el equipo en ataque y en defensa. No es regalar nada”, defendió.

Luis Enrique llevó preparados unos datos a la rueda de prensa que ensalzan la figura de Morata en comparación con delanteros que han marcado la historia de la selección española y con estrellas de otros países, previo a su partido de este sábado ante Polonia en la Eurocopa.

Si me voy a los datos de Morata, con 40 internacionalidades sólo hay un jugador que marcó más goles que él, y es Villa, máximo goleador en toda la historia de la selección. Jugadores emblemáticos como Raúl y Torres llevaban menos goles que él en esos partidos”, analizó.

“Con jugadores en activo con 40 partidos sólo hay uno con más goles que Morata, un tal Harry Kane. El resto de ‘cracks’ mundiales como Lukaku, Bale, Benzema o Mbappé, todos, llevan menos goles. No es que regalemos titularidades y los datos están bien. Pero no tienen importancia si las cosas que pido al 9 no las hiciera”, añadió.

��️ @LUISENRIQUE21: "@AlvaroMorata está bien de ánimo. En el partido le vi perfecto, le vi motivado".



➡️ "Esta semana no he tenido la necesidad de enseñarle nada. Hizo un partido muy completo. Ha entrenado muy bien y me quedo con su sonrisa y su actitud".#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/VZAUrqPoqf — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

La confianza de Luis Enrique en Morata se mantiene intacta y espera que la afición respalde al delantero con ánimos en el encuentro de este sábado ante Polonia.

En el partido me centro más en los aplausos y los cánticos que recibió Morata. No tengo duda de que la afición sevillana es cálida y pasional. Va a estar con la selección seguro, porque estar en contra no tendría sentido”, manifestó.

Álvaro Morata durante un partido con la Selección de España/EFE

Los silbidos no afectarán al delantero madrileño, al que el seleccionador ve bien de confianza y sin aspectos que corregir tras el primer partido de la Eurocopa.

“Está muy bien. Me fijé en el lenguaje no verbal en el partido, el comportamiento y la actitud en jugadas importantes. Le vi muy motivado. Cada semana le enseñamos cosas que queremos siga mejorando, pero esta semana no he tenido que hacerlo. Hizo un partido muy completo. Me quedo con su sonrisa entrenando y la actitud. Le tengo confianza máxima”, sentenció.

