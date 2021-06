Eurocopa: Luis Enrique dice que no dará explicaciones por la ausencia de Ramos

Madrid, España.- Desde hace una semana que se dio a conocer la lista de jugadores convocados por parte de la Selección Española para la Eurocopa, Luis Enrique, entrenador de la Roja, se ha visto envuelto en el ojo del huracán por no haber llamado a Sergio Ramos.

Este jueves, en conferencia de prensa, Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dejó claro que todas las explicaciones sobre la ausencia del capitán de la selección Sergio Ramos en la Eurocopa las dio el día que ofreció la lista, y no habló sobre la decisión de convocar a Adama Traoré lesionado.

Lo que me interesa es la selección. En la presentación dediqué todo el tiempo a dar la explicación, no sé si convence o no, pero es la explicación y no hay otra”, manifestó en rueda de prensa.