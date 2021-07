Eurocopa: Luis Enrique vuelve a destacar a Pedri tras la eliminación de España

Inglaterra.- La selección de España cayó con la frente en alto en la Eurocopa 2021, y tras ser eliminado en la tanda de panaltis por Italia, el técnico Luis Enrique Martínez tocó muchos temas en la rueda de prensa post partido, donde no dudo en elogiar de nueva cuenta el trabajo de Pedri, a quién destaca por su talento y juventud.

Luis Enrique fue preguntado por el rendimiento de Dani Olmo y Pedri, dos jugadores que dieron un partidazo ante los italianos en las semis de la Eurocopa, señalando que el mediocampista del Barcelona es una joya en bruto que los directivos españoles deben cuidar con mucho esfuerzo.

Dani Olmo ha jugado un partido increíble, de libro. ¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta. Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto con 18 años a nadie en Eurocopa, Mundiales o Juegos Olímpicos, es algo fuera de toda lógica. Encantado que se suban al carro de Pedri muchos más", expresó.