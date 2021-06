Eurocopa: Mário Fernandes de Rusia hospitalizado por grave lesión en la espalda

Europa.- Inicio de la jornada 2 de la Eurocopa algo accidentado con la lesión del ruso Mário Fernandes quien tuvo que abandonar el partido ante Finlandia apenas a los 24 minutos cuando al intentar llegar a un balón con la cabeza perdió el control en el aire y cayó directamente sobre su espalda dejándolo inmóvil por varios minutos.

La imagen fue tan impactante para los asistentes de la Eurocopa que de nuevo se activo la asistencia médica de inmediato, el jugador permaneció inmóvil y con mucho dolor. Luego de unos minutos fue trasladado a un hospital en camilla y collarín.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a los primeros reportes del cuerpo médico de la Selección de Rusia, Mário Fernandes sufrió una lesión en la columna vertebral pero de momento se desconoce si hay alguna lesión más o si es muy grave. Se espera la actualización del parte médico para dar más claridad al asunto de su lesión. Tras la salida de Fernandes el partido continuó y el equipo de Rusia se quedó con el partido 1-0.

Leer más: Eurocopa: Curiosidades históricas de la Euro

Mário Fernandes quien es nacido en Brasil, se naturalizó para poder jugar con Rusia, juega como lateral derecho y esta Eurocopa era el momento estelar de su carrera. Aunque también ya había visto actividad en el Mundial de Rusia en 2018 anotando a Croacia, actualmente juega para el CSKA Moscú.

Impactante caída de Mario Fernandes durante el partido de Rusia vs Finlandia.



Hospitalizado por una lesión en la columna torácica



Los mejores deseos �������� pic.twitter.com/euYPyftgIg — Andres Suarez (@Ansuar6_) June 16, 2021

De momento la Eurocopa no se ha manifestado sobre el caso de Mário Fernandes esperando a la nueva actualización de su parte médico. Lo que si es una realidad es que si no puede recuperase deberá abandonar al equipo pero seguirá registrado ya que no hay posibilidad de que se modifique eso y tampoco ningún jugador que no este anotado en la lista final podrá suplirlo.

Leer más: Eurocopa: Mats Hummels se disculpa por autogol que dio derrota a Alemania

Esta es la segunda acción de alta tensión en lo que va de la Eurocopa, la primera justamente pasó el sábado pasado entre Dinamarca y Finlandia con el desvanecimiento de Christian Eriksen que todo indica que ya no podrá volver a esta edición y que posiblemente no podría volver al campo. Y ahora esta nueva acción también ante Finlandia con Mário Fernandes.

VIDEO. Cocodrilo aterroriza en calles de Villahermosa, Tabasco

Síguenos en