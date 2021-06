Eurocopa: Mbappé reconoce roce con Giroud por critican en la prensa

París, Francia.- La Selección de Francia, campeona del mundo, se prepara para encarar su debut en la Eurocopa este martes cuando enfrente a Alemania, pero la situación en el conjunto Blue se mira tensa luego de un roce interno en el sector de ataque.

Kylian Mbappé hubiera “preferido” que Olivier Giroud hiciera sus críticas “en el vestuario y no en la prensa” tras el amistoso contra Bulgaria, declaró este domingo el delantero del PSG, que dijo estar “afectado” por este episodio aunque no quiere “hacer una historia”.

Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia y del PSG, confirmó que le afectó anímicamente el roce con su colega Olivier Giroud previo a su debut en la Eurocopa.

No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le he felicitado por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me ha molestado es que me haya enterado por la prensa”, dijo Mbappé en rueda de prensa.