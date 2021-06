Eurocopa: "¿Morir de nuevo? No..." Exmédico de Eriksen asegura que debe retirare ya del futbol

Dinamarca.- Luego del momento más grande de tensión en la Eurocopa en solo dos días, con el desvanecimiento de Christian Eriksen de Dinamarca, los expertos en cardiología como el médico Sanjey Sharma quien atendiera al danés en el Tottenham ha dejado una noticia dura pero que parece ser la más acertada sobre la carrera de Eriksen.

Y es que Sharma aseguró que Christian Eriksen murió en el campo de la Eurocopa, aunque fueron unos pocos minutos, para él murió y reveló que duda que pueda volver a practicar al futbol por el peligro de una segunda muerte súbita como la del sábado. Agregó que como médico y profesional no permitiría que uno de sus pacientes muriera por segunda ocasión de esa manera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No sí si volverá a jugar el futbol. Con franqueza, murió, aunque fuera solo por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo" La respuesta es no", comentó para AP.

Leer más: Inglaterra debuta en Eurocopa con victoria 1-0 sobre Croacia en Wembley

Si bien dejó ver que la carrera de Eriksen no ha terminado, lo más prudente para él y su familia es que así sea, le dio como buena noticia que vivirá pero si regresa al deporte no sabría hasta cuándo, además declaró que en Inglaterra no sele permitiría jugar más para evitar situaciones desagradables. Por ahora el danés no jugará más la Eurocopa y se recuperará totalmente.

Familia de Christian Eriksen bajaron al campo para saber su estado de salud | Foto: EFE

De igual manera que los médicos de Dinamarca, Sanjey Sharma no encuentra una razón evidente por la que pasó algo así con el que fuera su paciente, ya que aseguró que luego de enterarse de lo que pasó revisó todas las pruebas del jugador en su paso por el equipo inglés y nunca hubo algo anormal. Mismo que con los doctores del Inter y la Selección.

Leer más: Copa América: Venezuela llama a 15 jugadores más tras 11 casos positivos de Covid-19

"Desde el día que lo firmamos, fue mi trabajo monitorearlo y le hacíamos estudios cada año. La verdad es que sus exámenes fueron normales hasta 2019 y sin algún problema cardiaco. Cada año fue revisado y analizado. Yo hice los exámenes", comentó para The Mail en Inglaterra.

Christian Ekisen dejó helado a todo el estadio en los últimos minutos del primer tiempo cuando en un saque de banda al intentar controlar el balón simplemente cayó al suelo sin reacción alguna. Luego de varios minutos realizándole RCP pudieron traerlo de nuevo a la vida ya que como se dijo su corazón se detuvo pero aun sigue siendo un misterio su problema.

Video: Coche se hunde en sumidero después de fuerte lluvia

Síguenos en