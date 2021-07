Eurocopa: "Patética y cobarde", así la repuesta de Hungría ante el castigo de la UEFA

Hungría.- Este viernes la UEFA reveló que la Selección de Hungría tendría que cumplir 3 partidos de veto por sus acciones discrimatorios en la Eurocopa contra jugadores de otros equipos. Hoy desde Hungría el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó habló muy molesto sobre la sanción sobre su equipo y calificó la decisión de "patética y cobarde".

A través de su cuenta de Facebook el ministro dejó ver su descontento hacia la oficina de la UEFA quien decidió que la selección de Hungría debería pagar un castigo de esta índole, "La comisión que ha tomado esa decisión es una entidad patética y cobarde. ¡Que se avergüencen!", dijo.

Incluso llamó soplones a la UEFA a quien acusa de meter personas en las gradas de la Eurocopa para escuchar lo que dicen las personas. Pues asegura que nunca antes habían recibido sanciones similares pues cree que su afición no lo hace así, además de comparar a la UEFA con el comunismo teniendo al "soplón" solo es suficiente.

"Parece que la UEFA sigue utilizando en las gradas los soplones ya conocido anteriormente que no tienen otra cosa que escribir informes sobre lo que han dicho o no en las gradas. Como en el comunismo: no es necesario tener pruebas, basta la acusación del soplón", se lee.

La sanción para Hungría llega luego de varias semanas de análisis por parte de la UEFA ya que en los 3 partidos que jugaron los húngaros ante Alemania, Portugal y Francia en la fase de grupos de la Eurocopa, sus aficionados insistieron en gritos racistas y discriminatorios.

La Federación de Hungría tendrá que pagar 3 partidos a puerta cerrada que serán en partidos oficiales y que deberán pagarse en las siguientes eliminatorias mundialistas para Qatar 2022, además de una multa económica de 100.000 euros.

