Eurocopa: Reventa de boletos para el Inglaterra vs Alemania por lo cielos

Inglaterra.- La pasión por la Eurocopa o más bien el abuso por el torneo continental ha hecho que los revendedores se hicieran de algunos boletos para el partido de Inglaterra ante Alemania para ponerlos a la venta en hasta en 10 mil libras que en pesos mexicanos con poco más de 280 mil pesos, lo que podría costar un auto del año.

Desde que se confirmó el rival para Inglaterra para la Eurocopa en esta ronda los boletos fueron puestos en venta, algunos se habían vendido ya en paquetes personas que no importaba quien fuera el rival, pero otros más vieron la oportunidad de lucrar con el torneo y poner precios excesivos para revender las entradas que lograron conseguir.

Todo esto se dio a conocer gracias a reportes de diarios ingleses que se percataron de esa situación, The Sun fue uno de los que dio un panorama más claro dando a conocer algunas paginas de internet donde se pueden encontrar ya en venta los boletos de la Eurocopa con precios de hasta 695 libras hasta 1366 libras en los precios más bajos que en pesos mexicanos superan los 20 mil pesos.

Originalmente Wembley y la UEFA tenían los boletos en rangos de 50 a 185 libras que tenían en valor mexicano desde los 1184 pesos hasta los casi 5 mil, pero la euforia de ver a dos selecciones candidatas a la Eurocopa ha hecho que los precios se dispararán para el beneficio de las personas que tienen los boletos en mano ya que siempre habrá quien pague esa cantidad.

Por ahora la UEFA y como los organizadores de la Eurocopa no se han manifestado al respecto. Aunque de parte de las autoridades que ya han dado sus primeros anuncios piden no comprar esos boletos ya que además de ser mucho dinero corren el riesgo de ser estafados. Asimismo solicitan no asistir a Wembley si no se tiene una entrada.

El partido de Inglaterra ante Alemania se jugará el día martes 29 de junio desde Londres en el estadio de Wembley, la selección inglesa es de las pocas que no han salido de su país para jugar un duelo de la Eurocopa y eso fue por el convenio que alcanzó con la UEFA, aunque de seguir avanzando podría salir de Inglaterra para jugar los 4tos de final.

