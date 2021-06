Eurocopa: Robert Lewandowski sufre la falta de balones con Polonia

Robert Lewandowski, la estrella de Polonia pasó desapercibido en el debut de su equipo en la Eurocopa 2020.

El delantero del Bayern Munich, nombrado mejor jugador del Mundo 2020 por la FIFA se fue en blanco en la derrota de su selección ante Eslovaquía en el primer juego del grupo E de la Eurocopa, sin embargo, los expertos lo disculpan, debido a que su equipo no es capaz de surtirle balones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Teníamos en nuestro equipo al mejor jugador del mundo. Pero, el que no lo supiera, nunca lo habría creído", comentó cruelmente el rotativo Rzeczpospolita, que no obstante no echa la culpa al jugador de 32 años, autor de 66 goles en 120 internacionalidades.

Sin buenos socios al ataque

Robert Lewandowski viene de jugar con el Bayern de Munich las dos mejores temporadas de su carrera. Pero, contrario a otros Balones de Oro de la década como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric, no tiene la suerte de tener una selección a la medida para disputar títulos.

Las horas de gloria de Polonia se remontan a hace más de 40 años, con la generación dorada del portero Tomaszewski, del genial Deyna y los atrevidos Lato y Gadocha, campeones olímpicos en 1972 y terceros en el Mundial de 1974, al ganar a Brasil.

Lejos de esos buenos resultados, el actual grupo fue eliminado en la ronda de octavos de final de la Eurocopa de 2016 en Francia por Portugal, a la postre campeón, y terminó último de su grupo en el Mundial de Rusia-2018.

Síguenos en