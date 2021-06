Eurocopa: Robin Gosens le devuelve el mal trato a Cristiano Ronaldo

Europa.- Las vueltas del mundo siempre llegan y en el futbol pueden tardar pero hay posibilidad y eso fue lo que le pasó a Robin Gosens que encontró la manera perfecta de vengarse del que era su ídolo, Cristiano Ronaldo y que mejor lugar que una Eurocopa.

Todo pasó en el partido de este sábado en donde el equipo alemán salió al partido ante los portugueses con CR7 como el estandarte y si bien anotó el gol de la ventaja no contaba con que Robin Gosens también haría lo suyo para Alemania. Luego de una gran respuesta de los teutones, el jugador del Atalanta marcó el 4to gol de la noche para sellar la goleada en la Eurocopa.

Con eso la Eurocopa y la UEFA le nombraron como el jugador del partido superando a su ídolo y dándole donde más le duele que es su ego al no ser el mejor del campo pero esta "venganza" tiene un inicio y es que el luso en la Serie A le dio la espalda al juvenil algo que le marcó.

De acuerdo al jugador alemán durante un partido del Atalanta y la Juventus el final del partido él tenía la ilusión de intercambiar su camiseta con el astro portugués pero al acercarse a preguntarle si podía intercambiar su camiseta y solo recibió un contundente no y fue ignorado por completo.

"Después del silbatazo final fui hacia él, ni siquiera fui al público a celebrar... pero Ronaldo no aceptó. Le pregunté: "Cristiano, ¿puedo tener tu camiseta?" Ni siquiera me miró, solo dijo: "No", comentó Gosens.

Asegura que en ese momento sintió mucha vergüenza luego de uno de sus ídolos le haya negado algo así y que ni siquiera le haya dirigido la mirada, la buena acción la tuvo el resto de sus compañeros que le dieron una camiseta del delantero de la Juventus pero claro que no era igual a que el mismo Cristiano Ronaldo se la hubiera dado.

"Estaba completamente sonrojado y avergonzado. Me fui y me sentí pequeño. ¿Sabes ese momento en que sucede algo vergonzoso y miras a tu alrededor para ver si alguien lo nota? Eso es lo que sentí y traté de ocultarlo", agregó.

Ahora Robin Gosens puede contar que en un partido ante Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador del campo por encima del 5 veces ganador del balón de oro.

