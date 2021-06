Eurocopa: Romelu Lukaku revela que ante Dinamarca tendrán un homenaje para Eriksen

Eurocopa.- A casi una semana desde que Christian Eriksen tuvo estuvo entre la vida y la muerte, su amigo y compañero en el Inter de Milan Romelu Lukaku aseguró que él y su equipo le rendirán un homenaje al danés este jueves cuando se midan en la jornada 2 de la Eurocopa.

El belga lo anunció este miércoles en conferencia de prensa lo que tienen planeado hacer para su amigo y eso constará al menos un minuto de aplausos tanto de los dos equipos como de los aficionados que se hagan presente en el estadio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Cuando (Christian) Eriksen sea aplaudido al minuto 10, tiraremos el balón fuera y aplaudiremos. Es lo normal", comentó el goleador. Hay que recordar que ya tuvo un gran gesto en el partido ante Rusia en donde le dedicó su gol, además de algunas palabras de aliento.

Leer más: Eurocopa: Greenpeace ofrece disculpas por irrumpir el campo previo al Alemania vs Francia

También reveló que ya tuvo contacto con él en donde le dijo que se encontraba bien y que utilizará todo el tiempo que fuera necesario para que pudiera regresar a los campos o simplemente recuperarse, afirma que le ha escrito diario para saber su evolución.

"Me dijo que estaba bien. Le comenté que se tomase todo el tiempo necesario y que estoy para lo que necesite. Mañana le escribiré de nuevo. Ahora necesita estar con su familia", agregó Lukaku.

Leer más: Copa América: Brasil vs Perú donde y que hora verlo: Segunda jornada

Eriksen no ha sido dado de baja de la Eurocopa por más increíble que parezca y es que por reglamento de la UEFA ningún jugador ya registrado podrá ser dado de baja en ninguna circunstancia, y que en caso de que ya no pueda jugar más así permanecerá aunque ya no vea minuto. Curiosamente en Bélgica pasó algo similar para Timothy Castagne que sufrió una fractura en el rostro y se ha perdido el resto de la Eurocopa.

Aunque será un partido emotivo también representa para el equipo belga la calificación para la siguiente ronda en caso de ganar, de no hacerlo y gana Dinamarca cerraría el grupo para la última jornada en donde llegarían al menos 3 equipos con 3 puntos.

Tengo dientes postizos y uso maquillaje: Usuaria de TikTok

Síguenos en