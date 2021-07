Eurocopa: Se filtra supuesta discusión entre futbolistas franceses tras la eliminación

París, Francia.- La eliminación de Francia en la vigente Eurocopa 2021 sigue causando impacto entre los aficionados como en los propios jugadores de la Selección dirigida por Didier Deschamps, principalmente, por las diversas discusiones que se han dado a conocer últimamente.

Primero entre Kylian Mbappé y Antoine Griezmann y ahora el incidente que hubo entre la familia de Paul Pogba con la mamá de Adrien Rabiot en el graderío del Arena Națională continúo en la red social WhatsApp, donde se filtró la supuesta disputa entre el jugador del Manchester United y de la Juventus de Turín.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Paul Poga: ¿Tienes algún problema, amigo?

Adrien Rabiot: Estamos en la m*****

Paul Poga: Si tienes algún problema, me lo dices a la cara ¿Te has enterado?

Adrien Rabiot:Tenemos que defender todos. No defiendes, vas de estrella. Vete a jugar al futbol sala.

Paul Poga: Callate la boca, bufón

Adrien Rabiot: Te ríes en nuestra cara ¿Qué es esto?

Paul Poga: ¿Qué dices? Cierra el pico

Leer más: Eurocopa: Revelan problemas dentro de la selección francesa

Después de esta discusión que hubo entre seleccionados, también se pudo saber de la plática que contuvo Raphael Varane con Benjamin Pavard, quienes mencionaron en su chat a Paul Pogba, a quien describen como el responsable de la eliminación ante Suiza.

Raphael Varane: "Benji, en serio, ten cuidado. Los balones en profundidad, no estás bien colocado"

Benjamin Pavard: "Pero es culpa también de Pogba"

Raphael Varane: ¿Que?

Benjamin Pavard: "Paul Pogba no baja, nos deja en la m****

Raphael Varane: "Voy hablar con él"

Paul Pogba en el entrenamiento de Francia

Twitter Equipe de France

Leer más: Así jugaría España y Suiza en Cuartos de final

Francia se retiró de la Eurocopa 2021 rumbo a París, en donde la mayoría de sus jugadores se encontrarán de vacaciones, mientras que el resto empezará a reportar en su club rumbo a la próxima temporada 2021-22 en sus respectivas ligas.

Pasajero ebrio noquea a chofer de camión en Mazatlán, Sinaloa

Síguenos en