Eurocopa: Suiza no ha podido con Francia en los últimos siete juegos oficiales

Eurocopa: Francia no debe de tener problemas para vencer a Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2018.Y es que los franceses han dominado a los suizos en juegos entre sí en los últimos siete partidos oficiales con cuatro éxitos y tres empates.

El duelo entre Francia y Suiza será este lunes 28, a las 13:00 horas, tiempo de Sinaloa en el estadio National, en Rumania.

Esta será la quinta ocasión que ambos se enfrentren en grandes torneos. Anteriormente se vieron las caras en la Eurocopa Portugal 2004 (quedaron 1-1), Mundial Alemania 2006 (0-0), Mundial Brasil 2014 (gana Francia 5-2), y Eurocopa Francia 2016 (0-0).

Francia llega en mejor momento, ya que solo ha perdido un juego de sus últimos 17 partidos entre Eurocopa y Mundial con 12 triunfos y cuatro empates.

Además, los franceses no han perdido oficial en los últimos dos años. El último revés fue ante Turquía pr 2-0 el 8 de junio de 2019 en juego clasificatorio para la Eorocopa.

En su historia dentro de la Europa, Francia tiene 10 participaciones, con dos títulos (Francia 1984 y Bélgica-Países Bajos en 2000), además de un subcampeonato (Francia 2016).



Suiza ha venido de menos a más

Los suizos han tenido buen desempeño en los últimos años, prueba de ello es que han alcanzado eliminatorias en cada uno de los cuatro grandes torneos como el Mundial Brasil 2014, Eurocopa Francia 2016, Mundial Rusia 2018 y la Eurocopa 2020.

De 1960 a 1992, Suiza no pudo clasificar a la Eurocopa, y lo hizo en Inglaterra 1996 donde fue eliminado en la primera ronda. En 2000, Bélgica-Países Bajos, tampoco logró el boleto.

En 2004 (Portugal) y 2008 (Austria y Suiza) participó, pero quedó fuera en la primera fase. En la 2012 (Polonia-Ucrania) no clasificó, y en Francia 2016 llegó hasta los octavos de final.

Así llegan

Francia avanzó en la Eurocopa como primer lugar del Grupo F con una victoria, dos empates, cuatro puntos, cuatro goles a favor y tres en contra.

Francia se impuso 1-0 a Alemania y luego empató ante Hungría (1-1) y Portugal (2-2).

Por su parte, Suiza fue tercer peldaño del Grupo A con 1-1-1, cuatro tantos a favor, cinco en contra y cuatro unidades.

Suiza igualó 1-1 con Gales, perdió 3-0 con Italia y luego dobló 3-1 a Turquía.

