Eurocopa: Thomas Meunier cree que en el futbol no hay manera de "salir del closet"

Europa.- El tema sobre las muestra de apoyo a la comunidad LGTBI sigue estando presente en la Eurocopa, ahora fue en la concentración de la Selección de Bélgica en donde Thomas Meunier se presentó con el gafete de capitán multicolor y habló de la situación, incluso dejó alguna reflexión más que dura en el futbol.

En conferencia de prensa de la Selección de Bélgica, uno de los ya calificados a los 8vos de final de la Eurocopa se ha relajado un poco hasta que se inicie esta nueva ronda, mientras eso pasa atienen a los medios centrados en un tema y es sobre lo que UEFA desató con el caso del estadio Allianz Arena y su iluminación.

Thomas Meunier tomó la palabra y dejó claro que se está viviendo en pleno Siglo XXI que algo como lo que está pasando ya no debería ser, todos deberían ser aceptados como son. Asegura que portar un gafete de Respeto en sus camisetas y carteles tienen que ser más fuertes y que no solo queden en una frase como ha sido en esta Eurocopa.

"Somos del siglo XXI. Es hora de aceptar a todos como son. Hay ciertas personas que ponen carteles de 'No al racismo', pero tenemos que hacer más que eso. Tenemos que marcar la diferencia", dijo.

Pero lo que dejó helados a los presentes es su perspectiva en el futbol y los jugadores homosexuales, y es que asegura que en lo que lleva como futbolista profesional nunca ha conocido a un jugador homosexual y es por obvias razones, todo se debe a que no hay nada que garantice que todo seguirá igual, lo que en muchas veces obliga a estas personas a callarlo o una vez retirados lo confirman.

Incluso se tomó la libertar de no recomendar a sus compañeros de revelar el secreto y es que sabe que no hay de momento posibilidades que todo vaya a salir bien respecto a su carrera, "Es una lástima, pero en el fútbol una 'salida' no es tan evidente. No lo recomendaría si un compañero quisiera hacerlo, salir del closet", dijo.

En las últimas horas el tema ha tomado mucha fuerza, primero con las prohibiciones de la UEFA al estadio del Bayern Munich, luego desde el otro lado del mundo un jugador de futbol americano reveló ser abiertamente homosexual estando activo en la NFL lo que fue un gran paso para él como para el deporte pues se convirtió en el primero en hacerlo jugando.

La Eurocopa aun tiene mucho por delante, la fase de eliminación directa está por iniciar por lo que se espera que estas situaciones que envuelvan a la comunidad LGTBI sean más pensadas por parte de los organismos del futbol para no generar opiniones divididas cuando lo que promueven es el respeto y evitar el racismo.

