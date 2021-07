Eurocopa: Toni Kroos con 106 partidos oficiales, renuncia a la Selección de Alemania

Alemania.- Con la eliminación de Alemania en la Eurocopa se adelantó una de las despedidas más sentidas para el cuadro teutón, se trata de Toni Kroos que este viernes ha dado a conocer que se retira oficialmente de la Selección de Alemania para centrarse solamente en su club y los nuevos proyectos que para él vienen.

Como ya lo había anunciado, luego de la Eurocopa tomaría una decisión y esa fue no estar más. A través de su cuenta de Instagram el alemán compartió su decisión acompañada de un gran texto y algunas fotografías de los momentos cumbres enfundado en la camiseta de su selección.

"He jugado con Alemania 106 veces. No habrá otro momento. Hubiera deseado mucho, y lo di todo de nuevo, que hubiera habido 109 partidos internacionales al final y que este gran título, el Campeonato de Europa, se hubiera agregado al final. Había tomado la decisión de renunciar después de este torneo durante mucho tiempo", se lee en el mensaje del alemán.

Toni Kroos asegura que le hubiera encantado haber jugado más ocasiones, pero que a sus apenas 31 años ha decidió que ya no está en condiciones para jugar más de manera internacional. La decisión fue muy pensada y analizada pues aseguró que ya no se veía en un nuevo mundial y así será ya que Qatar está a la vuelta de la esquina y Alemania ya no contará con él.

Kroos aseguró que se quedó con la ilusión de haber ganado una Eurocopa, ya que en más de una oportunidad se quedó en la orilla, aun así puede presumir que ganó el Mundial de Brasil en 2014 siendo él parte fundamental de todo el gran torneo que rodeó a esa selección. Asimismo reveló que estará centrado en el Real Madrid como nunca antes lo había estado.

"Tenía claro durante mucho tiempo que no estaría disponible para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Principalmente porque quiero concentrarme por completo en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años", señaló.

Además tocó una fibra sensible en tono de queja al revelar que podrá tomar descansos adecuados para su recuperación entre temporadas, haciendo referencia a que los jugadores son explotados con la gran cantidad de partidos, como este año que la temporada llena de juegos aun no ha terminado por la Eurocopa y ya está por iniciar una más.

"Además, a partir de ahora me permitiré deliberadamente descansos que no existen como jugador nacional desde hace once años. Y además, me gustaría estar ahí para mi esposa y mis tres hijos más como esposo y papá", agregó el jugador del Real Madrid.

Para finalizar Toni Kroos agradeció a los fans, entrenadores y a todas las personas que estuvieron en su paso por la Selección de Alemania. Reveló que fue un honor haber portado los colores. Mención especial para Joachim Löw por su gran trabajo en más de 16 años en la selección y desearle suerte a Hansi Flick en su nuevo puesto con el equipo alemán.

