Eurocopa: UEFA decide retirar las botellas de cerveza ante presencia de jugadores musulmanes

Europa.- Un nuevo capitulo con los patrocinadores ha surgido, se trata de la aprobación por parte de la UEFA el retiro de algunos productos de patrocinadores de las mesas de conferencias de prensa durante la Eurocopa especialmente si se trata de cerveza y es por un motivo de religión y respeto a los jugadores.

La nueva instrucción para los participantes en la Eurocopa era no mover los productos de la mesa, justo como lo hicieron Cristiano Ronaldo y Paul Pogba pero como lo hizo este último fue que la UEFA decidió hacer un cambio. El francés que es de religión musulmana no pueden beber cerveza y esa pudo haber sido la razón por la que movió la botella.

Ante eso la UEFA ha decidido que si un jugador con religión musulmana se presenta a la conferencia de prensa previo al partido o después de el, tiene el derecho de quitar la botella solo de cerveza para no interferir con sus creencias. Esto no pasará con el resto de los jugadores por lo que la regla de no mover a los patrocinadores si aplica para ellos.

De momento las empresas que pagan millones y millones para que sus nombres aparezcan en los eventos deportivos no han hablado al respecto por lo que podría confirmarse que estén de acuerdo si la UEFA ya lo hizo oficial.

La Eurocopa se ha visto manchada por temas religiosos, de creencias, racismo e incluso hasta de temas de vida o muerte que no sorprendería alguna modificación en lo que resta del torneo. Aunque ya con esta decisión la situación se ha comenzado a poner tensa ya que apenas hace unos días no permitieron a Alemania a iluminar su estadio con los colores de la Comunidad LGBTI por ser un tema político pero ahora por religión si permiten algo.

Se espera que este viernes con algunas conferencia de prensa previo al inicio de los 8vos de final de la Eurocopa este sábado se puedan ver algunos jugadores haciendo valer la nueva regla, o talvez nadie se atreva a realizarlo.

