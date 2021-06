Eurocopa: Unai Simón da vuelta a la pagina tras su error ante Croacia y ahora solo se concentra en cuartos de final

El portero de la selección de España en esta Eurocopa, Unai Simón, no se deja llevar por el ruido que causo su error en el primer gol en el partido pasado ante Croacia y asegura que ya le dio vuelta a la pagina a ese tema donde explica que fue un accidente y solo se enfoca en los cuartos de final.

"Me he martirizado un poco y lo he visto seis o siete veces. No lo encuentro explicación. No me molestaba el sol, se me escurre... Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto... sin más. Es un accidente".

Sobre el tema de su error, el portero afirma que el director técnico, Luis Enrique, no le comentó nada al respecto en el partido contra Croacia, posiblemente en los entrenamientos es más común que el DT les haga algunas observaciones.

"No veo que me corrija mucho durante el partido. En el vestuario y en entrenamientos sí, quizás ante Croacia... pero durante el partido no lo creo".

Para Unai Simón, Luis Enrique es el principal estandarte de todos estos triunfos en la Eurocopa, ha sabido llevar bien al equipo en los momentos donde más se dudo de el y la prensa lo comenzo a criticar.

"Es el principal artífice de todo esto. Nos guía por dónde tenemos que ir y todos formamos parte de esta Eurocopa. Staff y jugadores. Vamos de la mano y Luis Enrique nos ha transmitido eso".

Además el portero comentó que uno de los principales jugadores que ha llevado por buen camino a esta selección, es el capitán Sergio Busquets, quien cada que esta en el campo lidera a La Roja.

"Aporta mucha experiencia. Jugamos casi como juega en su club y nos ayuda mucho en ese sentido. Rodri nos ayuda mucho, pero Sergio nos ayuda en experiencia y veterania. Cualquier futbolista nos puede ayudar para conseguir los objetivos"

