Eurocopa: Vecinos británicos apoyan a Italia y no a Inglaterra

Eurocopa. Aficionados británicos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte prefieren que Italia levanta el trofeo de campeón de la Eurocopa 2020 y no Inglaterra, su archirrival, hablando futbolísticamente.

Viejas heridas, nuevas divisiones políticas y la arrogancia de sus seguidores harán que los vecinos británicos de Inglaterra apoyen en gran medida a Italia en la final de la Eurocopa 2021 a celebrarse este domingo en el estadio Wenbley a las 13:00 horas, de Sinaloa.

En toda Inglaterra estallaron de júbilo cuando la selección avanzó el pasado miércoles a su primera gran final desde 1966, los aficionados al futbol de Gales, Escocia e Irlanda del Norte se mostraron menos entusiastas.

Suelen declararse partidarios de "cualquiera menos de Inglaterra", reflejo de la profunda animosidad.

"Pedir a los aficionados de Gales que apoyen a Inglaterra es como pedir a los del Everton que apoyen al Liverpool o a los de los Spurs que apoyen al Arsenal", aseguró el escritor de fútbol Tom Williams en Twitter.

"En términos deportivos, Inglaterra es el archirrival de Gales. Sí, es un equipo que gusta, con un entrenador simpático. Pero no puedes 'apoyar' activamente a tus rivales", agregó.

Una encuesta en línea realizada por el programa de televisión Good Morning Britain reveló que 63% de los aficionados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte apoyarán a Italia.

¿Porqué no quieren a Inglaterra?

En artículo publicado por la agencia AFP, dice lo siguiente: “Gales ha soportado siglos de opresión a manos de Inglaterra y el gobierno de Boris Johnson trata a la nación como algo secundario", escribió una columnista, Laura Kemp, en el Wales Online.

"Y no hay que olvidar a los neandertales que destrozan bares y plazas allá donde van", agregó en referencia a los hinchas ingleses.

Estos sostienen que se les juzga por su peor comportamiento y que los llaman arrogantes por intentar fomentar la autoestima de su equipo.

Los aficionados ingleses cantan en cada torneo la canción "Football's Coming Home", el futbol vuelve a su casa, grabada para la Eurocopa de 1996.

Pero tras pasar 55 años sin ganar un gran torneo, esto suscita críticas. "¿Inglaterra es dueña del deporte? No lo creo", escribió el exinternacional escocés y leyenda del Liverpool Graeme Souness en The Times.

Sin embargo, los aficionados ingleses insisten en que la canción no es más que un reconocimiento autocrítico y humorístico de su optimismo ciego ante la aplastante realidad.

Si las cuatro naciones británicas se alegran de apoyar al "Equipo GB" cuando compite bajo una misma bandera en los Juegos Olímpicos, su participación por separado en los torneos de futbol pone de manifiesto los choques de identidad y las divisiones políticas dentro del Reino Unido.

