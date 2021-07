Eurocopa: Vestergaard dice que Inglaterra tiene jugadores con talento extremo

Madrid, España.- Jannik Vestergaard, defensa de Dinamarca, afirmó este domingo en rueda de prensa que su próximo rival en las semifinales de la Eurocopa, Inglaterra, tiene jugadores “con un talento extremo”.

El jugador del Southampton, sin embargo, declaró que confía en las posibilidades de Dinamarca por conseguir un hueco en la final de la Eurocopa. Para Vestergaard, el partido se decidirá a lo largo de noventa minutos y no por las estadísticas del pasado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inglaterra tiene jugadores con un talento extremo. Su mérito es su organización defensiva. Tenemos confianza en nuestras habilidades”, dijo.

Leer más: Copa América: Lionel Scaloni mantendría la base del último triunfo en la Albiceleste

Cuestionado por si las tres semifinales que ha perdido Inglaterra en los últimos treinta años pueden suponer un bloque mental para sus jugadores, contesto que las estadísticas son para los medios de comunicación.

No creo que los jugadores ingleses estén preocupados de eso. No creo que sea una ventaja o una desventaja”, añadió.

Jannik Vestergaard previo a un partido de Dinamarca en la Eurocopa/EFE

Asimismo, no quiso pronunciarse sobre si Inglaterra saldrá beneficiada por contar con miles de aficionados en el duelo de la semifinal de la Eurocopa que se disputará en Wembley: “Yo no he tomado decisiones sobre las medidas Covid. No se puede decir que sea justo o no”.

Leer más: Georgina Mazzeo roba los corazones de sus fans tras lucir pintoresco vestido

Por último, sobre si cree que puede continuar con su línea de altibajos a lo largo del torneo, indicó que espera mostrar su mejor nivel y aseguró que el choque frente a Inglaterra será “una experiencia única en la vida”.

AMLO juega beisbol junto a 'gobernadores' de Sonora y es ponchado

Síguenos en