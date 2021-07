Eurocopa: Xavi Hernández señala un entorno Madridista en la selección española

Qatar.- Muchas han sido las críticas recibidas para el conjunto español antes y durante su andar en la Eurocopa 2021, siendo el técnico Luis Enrique Martínez el más señalado, sin embargo, su buen juego en la justa ha ido disminuyendo la presión, y el ex jugador Xavi Hernández opinó desde su perspectiva al respecto.

Xavi, actual técnico del Al-Sadd qatarí, destacó el valor de Luis Enrique para sobreponerse a la presión de los medios, además de señalar que dentro del entorno de la Selección hay una pizca de madridismo molesto por no haber convocado a ningún jugador del club a la Eurocopa.

Es complicado el entorno. Y más con un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid con el entorno madridista que es la selección. Al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final", dijo Xavi al canal Vamos de Movistar.

Sobre su experiencia con "La Roja" en este tipo de competencias, el ex barcelonista recalcó que el entornó dentro del futbol puede ser muy crítico cuando las cosas no salen bien; no obtante recuerda que durante su etapa, se pudieron conseguir títulos importantes que hicieron todo eso pasara de largo.

Nosotros también lo vivimos, el entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena porque no se hace equipo ni en prensa, ni la prensa con el equipo. Es difícil y por eso es más complicado en España ganar títulos. Nosotros lo conseguimos con nuestra generación, pero no es sencillo",

Por otro lado, Xavi solo tuvo palabras de aliento para el joven jugador del Barcelona, Pedri, quién se ha robado los reflectores durante esta Eurcopa gracias a su buen desempeño en los partidos, agregando que son talento que se deben llevar de la mano con un proceso

Sorprende sobre todo la edad, con 18 años tiene esa madurez y marcan diferencias en Barça y en la selección... ya se ve que es un jugador inteligente, con mucha capacidad para pensar, en el uno contra uno. Es un talento y hay que cuidarlo y disfrutar de él", afirmó el ex seleccionado ibérico.

Con la selección española, Xavi Hernández Creus ganó dos Eurocopas (2008 y 2012), así como un Mundial (2010), formando parte de aquella generación dorada de "La roja" que ganó todo a nivel internacional, principalmente con jugadores del esquema del Barcelona comandado por Pep Guardiola.

