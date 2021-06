Eurocopa: Matthijs de Ligt se siente responsable de la eliminación de Países Bajos en Octavos de final

El defensa de la selección de Países Bajos, Matthijs de Lig, se siente culpable de la eliminación de su equipo, tras recibir una tarjeta roja en el segundo tiempo y poner a su combinado nacional expuesto ante Republica Checa.

"Tenía la acción bajo control. Llega la pelota y la dejo botar. Me caigo al suelo y soy empujado, lo que me obliga a ayudarme de mis manos" y tocar la pelota, detalló el central de la Juventus, que era el último defensor, algo que conlleva expulsión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El zaguero holandés dejo en claro que después de su salida, la selección holandesa se vio en complicaciones tras estar con un hombre menos, es por ello que se siente como uno de los factores responsables de quedar fuera.

"Ese momento cambia las cosas y me siento responsable. He visto cómo los chicos han peleado luego y estoy orgulloso", añadió. "Pero me siento mal por esta acción", terminó.

Leer más: Eurocopa: Francia vs Suiza donde y a que hora verlo | Octavos de final |

Para Georginio Wijnaldum, concuerda en que después de la expulsión de Matthijs las cosas se complicaron mucho más para la selección de Países Bajos, por lo que se tuvo que hacer algunos ajustes en la estrategia del técnico.

"La expulsión de Matthijs ha puesto las cosas más difíciles", dijo de su lado Georginio Wijnaldum, también a la cadena NOS. Pero "nos hemos olvidado de crearnos ocasiones", afirmó, autocrítico, el capitán.

Para Georginio Wijnaldum, Holanda llego a esta justa internacional siendo muy criticada por el plantel que se presento.

Leer más: Natalie Decker muestra su lado mas sexi en redes sociales

"Empezamos el torneo siendo muy convincentes en la fase de grupos, después de muchas críticas (por el sistema) en los partidos de preparación", continuó el nuevo futbolista del París SG.

Síguenos en