Europa League: dónde y a qué hora ver los partidos de hoy 24 de octubre

Comenzando con la Roma recibiendo al Möchengladbach en punto de la 11:55, donde el equipo italiano marcha como líder con 4 puntos empatado don el Wolfsberg, mientras que el equipo alemán ocupa la tercera posición con 1 punto. El partido e podrá ver a través de ESPN. A la misma hora desde el Estadio Do Dragao, el Porto se mide ante el Rangers FC, el mexicano Jesús Corona podría ver actividad aunque en los últimos partidos fue cuidado por una lesión, el parido va en vivo por ESPN 2.

Después viajamos a Eslovaquia para el duelo entre S. Bratislava contra el Wolverhampton a las 11:55 por Fox Sports, donde le Raúl Jiménez después de encontrarse con el gol la semana pasada podría destaparse en este juego.

Más tarde desde España el Sevilla de Javier Hernández recibe al Dudelange, el mexicano salio de titular en liga ante el Levante, aunque no anotó gol su participación fue notoria y hoy podría volver a ser parte del 11. El partido será en vivo por ESPN 2 a las 14:00.

Y para finalizar la jornada de mexicanos en Europa, el PSV recibe al LASK Linz en punto de las 14:00 por Fox Sports, Erick Gutiérrez aun no se gana un puesto, su lesión con la selección mexicana ha condicionado su actuar en el equipo holandés, pero ante todo podría ser de la partida esta tarde.

Resto de la Jornada

Besiktas vs Brega (11:55)

CSKA Moscú vs Ferencváros (11:55)

Partizan vs Manchester United (11:55)

Qarabag vs APOEL FA (11:55)

Ludogorets vs RCD Espanyol (11:55)

Saint-Etienne vs Oleksandria (11:55)

Gent vs Wolfsburg (11:55)

Istanbul vs Wolfsberg (11:55)

Young Boys vs Feyenoor (11:55)

AZ vs FC Astana (11:55)

Celtic vs Lazio ( 14:00)Arsenal vs Guimaraes (14:00)

Frankfurt vs Standard Lieja (14:00)

Rennes vs CFR Cluj (14:00)

Sporting Lisboa vs Rosenborg BK (14:00)

Gatafe vs Basel (14:00)

Dinamo vs Kobenhavn (14:00)

Malmo vs Lugano (14:00)