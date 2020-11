Ex campeón mundial Luis Ortiz regresa al ring ante Alexander Flores

El ex campeón mundial pesado de la AMB, el cubano Luis Ortíz, se encuentra listo para enfrentar al estadounidense, Alexander Flores, en el combate estelar de peso completo pactado a diez asaltos, el próximo sábado 7 de noviembre en el Microsoft Theater, de Los Angeles, California.

La contiendaa, que es promocionada por la serie Premier Boxing Champions, será transmitida en televisión por cable y satelital por FOX y por ESPN en Latinoamérica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luis Ortiz (31-2, 26 KOs) reaparecerá en el cuadrilátero, después de casi un año entero de inactividad, cuando enfrentó, sin éxito, por el campeonato de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante el entonces campeón, Deontay Wilder, quien noqueó al cubano en el séptimo round.

"No puedo esperar para volver al ring y hacer una gran actuación. Entrene duro y voy a demostrar por qué sigo siendo uno de los pesos pesados más peligrosos, que nadie quiere enfrentar,” expresó Luis Ortiz.

Su rival, el californiano, Alexander Flores (18-2, 16 KOs), se presentará a este compromiso, también, después de un año de no tener acción.

Para el peleador estadounidense, este combate es un gran salto en su calidad de oposición, ya que su record no muestra ningún oponente de peso, con la excepción del ex campeón mundial neozelandés, Joseph Parker, quien lo despachó en solo tres asaltos, en diciembre del 2018.

“Siempre estoy en forma durante todo el año, así que ahora solo estamos afilando las herramientas para el sábado. Ortiz viene de una gran pelea y estaré listo para el mejor Ortiz que hemos visto. No sé si me está pasando por alto, solo sé que voy a para aprovechar esta oportunidad, que me cambiará la vida.”

En la pelea co-estelar de la misma cartelera, el campeón peso pesado NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Frank Sánchez (15-0, 11 KOs), defenderá por tercera vez, su importante título regional norteamericano, ante el estadounidense, Brian Howard (15-3, 12 KOs).

RESPALDO

En otro interesante choque, el peso pesado Michael Coffie (10-0, 7 KOs) se medirá a Joey Abell (35-10, 33 KOs), a ocho asaltos.

El cubano Carlos Negrón (21-3, 17 KOs) tendrá de rival al peligroso mexicoamericano, Rafael Ríos (11-2, 8 KOs), en una pelea programada a ocho rounds.