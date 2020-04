Ex del Real Madrid dice que no donará dinero a su país por Covid-19

Togo.- El ex delantero de la Premier League, Emmanuel Adebayor, ha respondido a quienes lo criticaron por no donar dinero a su país de origen, Togo, en medio de la crisis mundial de coronavirus, afirmando que no se separará de su dinero simplemente porque otros desean que lo haga.

El fútbol se ha detenido en todo el planeta a raíz de la rápida propagación de Covid-19, con la mayoría de los países en algún estado de cuarentena a medida que las autoridades intentan controlar el virus y tratar a los infectados.

Siguiendo con #Adebayor, el delantero confirmó en una transmisión en vivo por Facebook que volverá a Paraguay en dos semanas más.



“Si, voy a volver a Paraguay, si mi amigo, en dos semanas más”. pic.twitter.com/4CeT6aNp8q — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 23, 2020

Dado que los jugadores tienen tanto tiempo en sus manos debido a la falta de partidos y entrenamiento, mientras que los protocolos de distanciamiento social están en su lugar.

Muchos futbolistas han dedicado su tiempo a ayudar a recaudar fondos o sensibilizar a organizaciones benéficas que benefician directamente a los que están en la primera línea de la pelea, la cual es el sector de la salud.