ExChivas tunden a Oribe Peralta por su amistad con americanistas

Guadalajara.- No solo la derrota caló fuerte en los chivashermanos si no que también ver a sus futbolistas charlando amigablemente con el rival fue motivo de enojo primero en los aficionados para después pasar a las leyendas del equipo quienes no se tentaron el corazón para explicar que lo que se hizo estaba mal.

Justo al finalizar el partido, Oribe Peralta principalmente por su pasado en América se quedó unos minutos más en el campo hablando con sus excompañeros en el América incluso a algunos no les tocó compartir vestidor, aún así las cámaras captaron el momento lo que hizo que los aficionados explotaran en enojo por considerar que esa acción no se debe hacer y menos luego de haber perdido un partido tan importante como un Clásico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Analistas deportivos también dieron su opinión y todos o en su mayoría pedían lo mismo, un poco de autocritica como futbolista y no salir feliz luego de una derrota. Pero las cosas se pusieron subidas de tono cuando las leyendas del equipos salieron a confrontar lo dicho por Oribe Peralta quien buscó escudándose con que la rivalidad de quedaba en el campo.

El primero y uno de los más fuertes fue Adolfo 'Bofo' Bautista que dejó claro que eso no es amor por la camiseta, y ahora todo es por mercenarios, comentario que fue aplaudido por sus seguidores que confirmaron que ahora los jugadores que representan al Rebaño solo buscan dinero. "Es vergonzoso, ver esto. Esto no es amos a la camiseta, no profesionalismo, esto es ser mercenario", escribió el 'Bofo' tras compartir una imagen de la plática de Oribe y los jugadores de América.

Bofo Bautista uno de los afectados por la actitud de Oribe | Captura de Twitter

Por otra parte uno de los eternos capitanes como lo fue Carlos Salcido también alzó la voz y le pidió al futbolista que aunque no dijo un nombre preciso su se refería a Oribe con una extensa carta donde le explicaba que no intentará educar al aficionado con palabras, que mejor lo hiciera dentro del campo y demostrara que jugando futbol las cosas son mejores.

"El futbolista se equivoca en hablar por una red social, una cámara, un micrófono, queriendo a base de eso cambiar hábitos que prevalecen en el futbol, creo que el futbolista tiene la mejor plataforma para cambiar esos hábitos y se llama terreno de juego", dijo Salcido.

Mensaje de Carlos Salcido respecto a los futbolistas | Vía Twitter Carlos Salcido

Aun así muchos otros sectores defienden a Oribe pues aseguran que su trabajo termina una vez que silba el árbitro, si se ganó o no eso ya es tema aparte, pero en si son mucho menores que los que apoyan la pasión por lo colores y que deben defenderla con la muerte ante todo y más si se trata del rival más odiado.

Chivas volverá al campo este fin de semana, para ser más exactos el 26 de septiembre cuando reciban en la cancha del estadio Akron a Mazatlán FC, un juego que en el papel no debería perder, pues aunque ambos llegan de una derrota, los porteños son un equipo mucho más endebles que los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich.