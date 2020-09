Exatlón México: Aristeo, La Bestia y otros participantes populares

México.- Exatlón México, en su edición más reciente sigue acumulando buenos números en redes sociales así como en sus transmisiones, una parte fundamental del programa son los deportistas de alto rendimiento que lo entregan todo día tras día.

El atractivo físico y habilidad de algunos participantes, tanto hombres como mujeres, ha hecho que el público no deje de seguir la emisión, pero más adelante te hablaremos en particular sobre los varones más populares de la edición, no sin antes dar un rápida repaso sobre las mujeres que más aclamadas por los televidentes.

Matilde Álvarez "Mati", Carmelita Correa, Zudikey Rodríguez, Evelyn Guijarro y Natali Brito son solo algunas de las féminas que han conquistado el corazón de millones por su belleza y talento deportivo.

A continuación los hombres más populares de Exatlón 2020 Héroes vs Titanes del equipo rojo:

Heliud Pulido

Marcos Heliud Pulido Rodríguez es un piragüista mexicano (canotaje) de 25 años de edad que representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016. También es conocido como "Black Panter"; su velocidad y fortaleza lo han hecho un rival difícil de vencer.

Aristeo Cazares León

Aristeo Cazares es un atleta profesional de parkour de 23 años. Vive en Veracruz. También enseña calistenia y parkour. Es el hermano de Ernesto Cazares, el primer campeón de Exatlón México. Antes de la actual emisión del popular programa participó en La Isla 2017 y Exatlón 2018.

Patricio "Pato" Araujo

Patricio Gabriel Araujo Vázquez es un futbolista profesional que se desempeña en el medio campo. Actualmente tiene 32 años de edad, por lo cual la velocidad no es su fuerte, pero logra dar buenos resultados por su tranquilidad al momento de realizar las pruebas finales, que son más mentales que físicas.

A continuación los hombres más populares de Exatlón 2020 Héroes vs Titanes del equipo azul:

David "La Bestia" Juárez

David Amilcar Juárez Alonso, mejor conocido como "La Bestia" es un atleta y gimnasta artístico nacido en Yucatán, México, el 2 de abril de 1997, su popularidad aumentó después de participar en la tercera edición del Exatlón. Ha ganado una gran cantidad de seguidores y seguidoras por sus festejos, su gran velocidad y su atractivo físico.

Ernesto Rodolfo Cázares León

El entrenador de parkour Ernesto Cázares fue ganador de la primera edición de Exatlón México, hecho que lo catapultó a la fama. Su principal habilidad es completar rápido los distintos circuitos en los que participa. Nació el 31 de agosto de 1999 en Veracruz, México.