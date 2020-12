Exatlón México: Caro Mendoza habla de su incomoda experiencia en Titanes

República Dominicana.- La eliminada de Exatlón México luego de 15 semanas fue Carolina Mendoza, quien cayó en competencia ante Valery Carranza en la prueba de eliminación, pero su historia en Titanes terminó mucho antes de lo que se dejó ver este domingo en su despedida. Tras su salida este lunes habló por primera vez desde su salida.

En entrevista en el programa de Venga la Alegría, Caro Mendoza fue cuestionada sobre el mal momento que vivió en el equipo Rojo desde su llegada, ya que sus compañeros nunca la aceptaron, algo que fue notorio en las semanas que pasaron juntos.

La conductora Laura G fue la primera en cuestionar de forma directa el por qué ella fue la sentenciada a la eliminación si tenía una lesión, mismo que respondió Caro con la explicación de que era la última en puntos quisiera o no tenía que correr.

Luego en una pregunta aun más directa, se le preguntó sobre el rechazo de sus compañeros desde el día uno a lo que respondió que nunca se sintió cómoda y fue algo que le quedó muy claro y que la afectó al sentirse lejos de de una unión y que no sentía que encajara en uno de los grupos que se habían formado.

"Es muy diferentes llegar desde el día uno, a cuando un equipo ya está consolidado y lleva un ritmo", dijo Caro. "Habían varios grupos, entonces yo como no me hallé en ningún grupo, y eso me hizo sentir muy sola e incómoda, nunca me sentí a gusto", reveló 'Sunshine'.

¡Nos enlazamos con Carolina Mendoza, la recién eliminada de @ExatlonMx para que nos comparta su experiencia en la competencia! �������� #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/2mz1HeweOB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 14, 2020

Caro Mendoza tuvo una participación muy corta en el programa al ser eliminada solo un mes después de haber ingresado a la competencia. Su llegada se dio luego de que Gloria Murillo saliera del programa perdiendo en el juego de salvación. Desde su primer compromiso demostró que iba con toda la actividad y la mentalidad de hacer las cosas bien.

Ser la "nueva" le costó al momento de entrar en ritmo al juego, eso le afectó en su confianza que luego se vio reflejada en los múltiples escándalos en donde lloró por no ser apoyada por sus compañeros.