Exatlón México: Casandra Ascencio se lesionó y pone en duda su continuidad

República Dominicana.- Domingo de mucha preocupación para los Héroes, la eliminación de Pascal llegó en un momento complicado ya que se encontraba lesionado, además del fuerte sentimiento que causó con su salida, pero también alguien más resultó afectada y no por la salida sino por una fuerte lesión. Se trata de Casandra Ascencio quien pone en duda su participación en la parte final.

Durante la emisión de este domingo 28 de febrero, Héroes se fue a la eliminación, pero dejando de lado la carrera por la supervivencia, una atleta no estuvo apoyando a los hombres, Casandra Ascencio tuvo que abandonar la ronda casi al inicio pues se resintió de un dolor en su pie izquierdo. Antonio Rosique reveló que fue enviada al hospital para su revisión y las noticias no parecen alentadoras para continuar en Exatlón México.

Todo se reveló en el avance al finalizar el programa donde aparece la basquetbolista con una bota ortopédica que le limitaba el movimiento de su pie izquierdo. En los segundos que sale solo se puede ver que se encuentra sentada, y de inmediato aparecen en la cancha de Exabol donde de nueva cuenta Antonio Rosique anuncia que hay malas noticias, el avance culmina con algunas palabras de Casandra mientras llora.

No se reveló más, pero de acuerdo con la "Reyna de los spoilers" se trata de una lesión en un dedo, casi se podría confirmar que se trata de una fractura, pero no se mencionada nada al respecto. Su continuidad se mantiene en duda y todo se aclarará este lunes donde se juega la fortaleza. Hasta el momento no se habla de si podría salir o no.

Las lesiones han sido la principal causa del bajón de muchos atletas, en Héroes se han resentido por momentos con Keno Martell, Pascal, Daniel Juárez que ya salieron pero todos con una lesión, eso sin contar a Steph quien dejó el programa en la semana uno por una fractura. Del otro lado también se mantienen en riesgo por los mismos temas. En los últimos programas la más afectada es Mati Álvarez que curiosamente este domingo también tuvo que dejar por momentos de correr por una lesión que no pasó a mayores.

Heliud Pulido y Pato Araujo son otros de los que han sido victimas de las lesiones pero aun así han seguido compitiendo. Las últimas semanas de Exatlón se acercan, se espera que sea este mes de marzo el último de grabaciones en donde se decida todo. Hay que recordar que solo serán 8 los que lleguen a la final, los que ya podrían estar seguros son Mati Álvarez y Heliud por la cantidad de medallas que han conseguido.

De momento restan 7 elementos de los Titanes con: Mati, Jazmin, Carmelita, Zudy, Pato, Heliud y Aristeo, mientras que del lado de Héores restan: Casandra, Evelyn, Doris, Javi, Christian, y Dan.