Exatlón México: Eliud Pulido Pide "ser su novia" a Pamela Verdirame

México.- Exatlón México ha sido uno de los programas más vistos de la televisión mexicana durante los últimos años, inspirando incluso a creadores de contenido que hacer formatos parecidos en la plataforma Youtube y acumulan cientos de miles de vistas.

La cuarta eliminación de la temporada Héroes vs Titanes dejó la lamentable salida de Pamela "Pame" Verdirame, quien perdió contra Nataly Brito y Carmelita Correa, pero hubo otro momento que ganó la atención de los espectadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Justo al finalizar la edición más reciente de Exatlón México el popular competidor Eliud Pulido no soportó la salida de su ex compañera y entre lágrimas le hizo una petición que revolucionó a las redes sociales, le pidió "ser su novia".

La atleta, que perdió de forma apretada en la competencia final contra Carmelita Correa, desató la nostalgia de todos los presentes, pero aún más de Pulido, que le dedicó unas palabras.

No tienes que estar triste porque hay honor, hay dignidad. Te prometo que voy a luchar hasta el final", dijo antes de darle un cálido Abrazo.

"Me das calma, me motivas todos los días, hay veces que me vuelvo loco, pero ahí estás", externó justo antes de pedir a Verdiname que fuera su novia, petición que ella aceptó sin dudarlo mucho.

Los internautas no tardaron en crear sus hipótesis en las distintas redes sociales, asegurando que se trata de una estrategia publicitaria de la televisora, o que incluso, la petición fue real, pero Verdirame aceptó "muy a fuerzas".