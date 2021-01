Exatlón México: Heliud Pulido declara la "guerra" a Pato Araujo tras la eliminación de Pamela Verdirame

República Dominicana.- Este domingo Exatlón México vivió una eliminación más y fueron los Titanes quienes se batieron en la pugna máxima para seguir luchando por un lugar en el programa. La eliminada fue nuevamente Pamela Verdirame quien además de culminar su camino en el show también rompió el corazón de su pareja Heliud Pulido al verla marcharse por segunda ocasión. Pero las cosas no acabaron ahí ya que Heliud esta convencido de que todo fue un plan de Pato Araujo para separar el equipo.

Durante el avance que Exatlón mostró para este lunes se puede ver como Heliud se lanza contra Araujo culpándolo de la separación del equipo y sobre tener participación en la eliminación de Pamela. Con las lagrimas en sus ojos y voz entrecortada Heliud amenazaba a Pato Araujo de que las cosas no se quedarían así y que buscaría la venganza por su novia.

"Nunca me había sentido tan vulnerable. Patricio Araujo dijo que se iba a encargar de destruir el equipo, jamás lo creía hasta que lo viví", esas fueron las palabras de Heliud con las que declara la guerra a su compañero por volver a estar todos bien dentro del equipo de Titanes. Pato Araujo había ya tenido roces con Pulido por una eliminación en la que Mati Álvarez decidió mandarlo él en lugar de Heliud por una lesión.

Desde ese momento las cosas se pudieron tensan, pero siguieron compitiendo al punto de que no había más sobre el tema, pero todo volvió a relucir con la llegada de Pamela y la formación de dos grupos con Ana Lago, Pamela y Heliud, mientras que en el otro se mantienen el resto de integrantes.

¡Graves conflictos enfrentan los TITANES tras la salida de PAMELA! ���� Esta noche se juega la FORTALEZA y solo el equipo más fuerte se quedará con ella. ���� ¡Sintoniza Azteca UNO a las 7:30 p.m.! �� pic.twitter.com/k9EyZlSbMR — Exatlón México (@ExatlonMx) January 11, 2021

Pero las cosas no se quedan en ese nivel ya que no solo Heliud tiene problemas, ya que Ana Lago también desató la polémica contra Mati Álvarez por haberla mandado al reto de eliminación cuando no se había tomado esa decisión, justamente como había pasado con Pato. Las palabras de Ana volvieron a pegar en el equipo lo que causó su rechazo en el circuito al no celebrar con ella el quedarse.

Será esta noche cuando el equipo vuelva a salir a batalla y donde se revelen las declaraciones completas de los involucrados, evidentemente Patricio Araujo saldrá a defenderse de las acusaciones. Será fundamental para el equipo que resuelvan sus diferencias ya que lo que hay en juego este día es nada más y nada menos que la Fortaleza lo que involucra mucha concentración de parte de los atletas.

Heliud Pulido consolando a Pamela tras quedar eliminada | Foto: Twitter Exatlón

El programa de este lunes iniciará en punto de las 19:30 pm (Centro de México) a través de la señal de Azteca Uno y los momentos más destacados por las redes sociales de Exatlón México.

Además de que están iniciando una semana más y han cruzado la mitad de la estancia en el programa lo que indica que cada vez más las cosas se ponen complicadas para todos, principalmente para ellos que tienen problemas personales.