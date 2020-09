Exatlón México: Inicia la quinta semana con la Batalla por la Fortaleza

Exatlón México inicia este lunes su semana cinco en competencia, se han ido ya cinco atletas con bajas importantes para Héroes quienes han sido los que más participantes han tenido. Aun así hoy intentarán apelar a la fuerza para poder vencer a los Titanes que han dominado de principio a fin. Esta noche se juegan la Fortaleza en un duelo único de los Enigmas.

El programa inicia en punto de las 19:30 pm (Centro de México) a través de Azteca Uno y también se podrá seguir con los momentos más importantes a través de la cuenta oficial de Twitter de Exatlón México.

Durante la emisión de este domingo el equipo de Héroes tuvo una nueva integrante y resultó ser nada más y nada menos que la hermana de Zudikey Rodríguez líder y de las mejores competidoras del equipo de Titanes. Jenni Rodríguez de 19 años como atleta ingresa a los azules para intentar darle esa paridad en los circuitos. A pesar de que en su debut o tuvo una buena participación el hecho de que sea nueva la salvó de ser una de las sentenciadas.

También este domingo pasó algo que no se vio en el programa y es que Antonio Rosique puso en su lugar a algunos participantes quienes actuaron de forma desleal en la competencia por la fortaleza del pasado viernes, se trata de Heliud Pulido que se burló de los Héroes luego de haber ganado un punto en el circuito final, y aunque no se mencionó el nombre de Heliud todos los televidentes que siguen el programa pudieron saber de quien estaba hablando cuando Rosique dedicó algunas palabras a Ernesto Cázares quien fue el afectado.

"Quiero darle las gracias a ti Ernesto porque te han llevado al límite, has sabido mantener la templanza y porque te has convertido y te has comportado como un verdadero campeón que sabe ganar", fueron las palabras de Antonio que fue directo a Heluid Pulido.

A este se le suma una posible disculpa de Cecilia Álvarez, fue a través de un video promocional al finalizar el programa de este domingo donde se pudo ver a Cecy pidiendo la palabra para ofrecer una disculpa pero sin más conocimiento de que es lo que pueda suceder con ella o su equipo.

Natali Brito la quinta eliminada

La atleta Natali Brito fue la quinta competidora eliminada de Exatlón México, luego de que Héroes cayera en la batalla previa, las mujeres azules tuvieron que enfrentarse para la salvación. Cecy Álvarez, Valery Carranza y Natali Brito fueron las que buscaron quedarse en el programa.

Con un circuito bastante pesado, las contencuents dieron los mejor de si, hasta el punto de que las cosas pudieron haber cambiado luego de que Valery quedara con solo una vida lo que hizo que cambiara su medalla por una vida extra para así competir.

Tras hacer la modificación tomó un nuevo aire y no hubo quien la detuviera. Al final se enfrentó ante Natali quien ya con una vida perdió la última carrera que le costó su lugar en Exatlón México.