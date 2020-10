Exatlón México: Irene Sampedro explota por la censura a Mati Álvarez por su homosexualidad

Ciudad de México.- La actual pareja de Mati Álvarez, Irene Sampedro ha explotado contra la televisión mexicana principalmente contra la producción de Exatlón México pues a su parecer han censurado a Mati Álvarez en más de una ocasión para que no mencione que tiene novia. Esta acusación la ha hecho publica en sus redes sociales pidiendo evitar estigmatizaciones en la sociedad.

Esto se dio luego de que la atleta que compite para Titanes ganara una medalla en competencia. Tras el agradecimiento se aprecia que cuando está por mencionar a su pareja cortan su voz y pasan a una nueva toma. Esto causó el enojo de su pareja quien evidenció el tema en redes y las personas se unieron en su petición.

"Estoy muy decepcionada con la TV en México, cortó justo el momento en el Mati dedicaba la medalla, además, estoy segura de que tan si quería dijo ‘novia’ o mi nombre, seguro dijo simplemente 'pareja'. Si los medios no ayudan a dar visibilidad siempre estaremos estigmatizados", escribió Irene en su Twitter.

Irene Sampedro confirma que solo le han permitido referirse a ella como su 'pareja' y no como novia o decir el nombre por lo que cada vez que ha salido ganadora, que ha sido más de una ocasión pues Mati Álvarez es de las atletas de esta temporada que mejor rendimiento ha tenido.

Mati Álvarez es la mejor exponente de Exatlón México en este 4ta temporada | Vía Twitter Exatlón

Evidentemente los mensajes de apoyo para la pareja no se hicieron esperar, aunque también hubo quienes hicieron algunos fuera de lugar. Pero en general fueron más las personas que decidieron alzar la voz aunque sea en una red social para hacerles saber tanto a la producción como al mundo que no existe nada con ser o no homosexual.

Yo también estoy harta de esto, la temporada pasada hice muchos corajes porque siempre la censuraban y se limitaba a decir "mi pareja".

Increíble que en esta actualidad todavía exista esa clase de prejuicio, gente que aplaude mas una grosería en lugar de alzar los verdaderos valores"

Se conocieron en una fiesta fuera de México

Aun así Mati Álvarez se ha dedicado totalmente a ser una de las mejores exponentes de esta temporada y es una carta fuerte de Titanes para estar entre las que peleen por el campeonato. En lo que respecta para Irene, recientemente habló en una entrevista y justamente contó la historia de cómo fue que dio con Mati y todo se remonta a una fiesta en Barcelona, España que fue justo donde se vieron por primera vez.

"Nos conocimos en Barcelona (España), en un bar. Yo vivía ahí y Mati fue de viaje con su mejor amiga, yo iba a ver a un amigo mexicano y acabé en México con Mati. En mi visita a México fuimos a las playas, Cancún, Playa del Carmen, Tulúm y pues me enamoré", confesó Irene.

La pareja presume su amor en redes sociales | Vía Twitter Irene Sampedro

Luego de eso vivieron juntas en Australia por poco tiempo, esto fue debido a que llamaron a Mati para ser parte de la 4ta temporada de Exatlón, luego de que hace unos meses había sido la ganadora de la tercera. Evidentemente ella aceptó y fue cuando viajó para unirse al programa donde lleva aproximadamente más de 3 meses ya en grabaciones y el tema de Covid-19 que han sido momentos difíciles.

Irene Sampedro desde fuera siempre ha mantenido la esperanza de que ganará una vez más la competencia. Por ahora solo le queda apoyar y espera a que salga para poder estar juntas una vez más y posiblemente más adelante ya retomar sus vidas en el mundo del deporte justo a lo que se dedican.