Exatlón México: Javier Márquez fue eliminado de la competencia

República Dominicana.- Se vienen días complicados para los participantes del Reality Show, Exatlón México, pues el final de la competencia esta por ocurrir, de modo que durante esta semana se presentarán varias eliminaciones entre los competidores de los grupos Titanes y Héroes.

El primero en salir de las tierras y playas del Exatlón fue el integrante de la facción azul, Javier Márquez, en consecuencia de ser el primero en perder sus cinco vidas en el circuito de eliminación enfrentando a sus propios compañeros, Dan Noyola y Christian Anguiano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La prueba consistió en superar varios obstáculos para después remar en un puente colgante y dirigirse a la alberca, previo a la zona que Javi Márquez sufrió a lo largo de los juegos, el rompecabezas que daba la forma de una estrella, misma que debió ser derribada por las esponjas para salvar sus unidades.

Leer más: Survivor México llega para ocupar el lugar de Exatlón México

Sin embargo al momento de reaccionar, sus rivales contuvieron una severa ventaja para finalizar con la pelota incrustada en el círculo central. Así en un mano a mano, con un punto cada uno, Márquez se enfrentó a Noyola, quien no jugó su medalla extra que le brindaría un punto extra en la contienda,

Dan Noyola circuló con mayor velocidad desde el momento de la salida, destacando su manera de lanzar las esponjas y hacer caer las piezas de la estrella para derrotar a Javier y mantener su estancia por un día más en las playas del Exatlón.

JAVI MÁRQUEZ se despide de EXATLÓN agradeciendo la oportunidad de vivir esta poderosa experiencia... ¡Te vas como el héroe que eres, "BIG PAPI"! ������ #ExatlónElimina pic.twitter.com/QQ4vklHz2P — Exatlón México (@ExatlonMx) March 9, 2021

Tanto fue su dolor por abandonar la contienda a medio camino pero Márquez agradeció a sus compañeros y a la gente que lo apoyó, por la experiencia y la vivencia que le brindó internamente el llegar al equipo de los Héroes, como atleta refuerzo en el Exatlón.

"Estoy agradecido con la gente que me apoyó, a mi esposa porque siempre estuvo conmigo, siempre di el 100 por ciento, fue muy difícil separarme de mi familia para venir acá, pero soy un hombre de sentimientos y eso aprendí del Exatlón", dijo Javi Márquez.

"Llegué como refuerzo, me voy pleno y con una sonrisa me retiro de las playas y de este hermoso equipo. No me queda nada más que decir gracias, por todo lo que tengo", expresó entre lágrimas y con emoción Javier Márquez.

Javier Márquez fue eliminado del Exatlón México

Instagram exatlonmx

Leer más: "Toño" Rosique anunció el cambio de horario del Exatlón

Mañana se reconocerá al segundo eliminado de la semana. El equipo Titanes perdura con sus siete miembros, mientras que los Héroes sufrió dos elimaciones continuas, Doris del Moral y ahora Javier Márquez, resistiendo cuatro personas para la causa azul.