Exatlón México: Mati Álvarez sufre lesión en grabaciones del programa

Ciudad de México.- A través de redes sociales se ha esparcido la noticia de que la heptatleta Mati Álvarez competidora de Titanes sufrió una lesión mientras grababa el programa de Exaltón México de las siguientes semanas. Hasta lo que se sabe en los reportes, la mexicana sufrió una lesión en el tobillo lo que pone un duda su continuidad por lo menos en las siguientes competencias.

En las últimas horas el nombre de Mati Álvarez comenzó a ser tendencia en redes sociales en donde lo que se menciona es que la competidora estaría retirada de los circuitos por un tiempo debido a una fuerte lesión en el tobillo mientras grababa los programas de la semana entrante. La noticia sobre que podría dejar el programa han sido refutadas por lo que se espera que pronto vuelva a su rutina.

Esto fue confirmado por una cuenta la cual se hace llamar "La Reina de los Spoilers" en donde ya han sido varias las ocasiones donde lo que se mencionado aquí termina pasando en Exatlón. Este le ha dado la credibilidad suficiente para que los seguidores vayan y se informen antes de ver un duelo decisivo.

La información revelada es poca, per anuncian que Mati Álvarez le lastimó uno de sus tobillos, pero nada más, asimismo se habría confirmado que el momento exacto de su lesión estará grabado y será transmitido la siguiente semana para darle el contexto a los días que se perderá en competencia hasta que logre recuperarse.

Que la lesión de la que habla K no sea nada grave por favor, todo mi amor y buenas vibras para Mati Álvarez".

También su nombre se ha puesto en boca de todos luego de que se diera a conocer de parte su novia Irene Sampedro que han censurado a Mati en más de una ocasión para que no diga en televisión nacional que tiene una novia. Este hecho fue denunciado apenas la noche de este miércoles por la misma Irene, rápidamente los mensajes de apoyo se hicieron llegar a la pareja.

Otro de los temas en los que se ve envuelta es que gran parte de los seguidores de Titanes han acusado a integrantes de Héroes de que se burlaron de Mati luego de que no pudo quedarse con la victoria en un recorrido. Esto ha hecho que los comentarios no los bajen de "machitos" por haberse burlado, mientras que los defensores de Héroes han replicado que los rojos también se han comportado de la misma forma.

Queremos no, exigimos una disculpa pública a Mati Álvarez, pero como no es el niño pesadilla no dirá nada @Antonio_Rosique"